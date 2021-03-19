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пятница, 19 марта 2021 11:59

Жара, странная еда и высокие цены - впечатления писательницы о стране миллионеров
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Власти Сингапура беспощадно преследует коррупцию
Фото: предоставила Оксана Лозинская
Власти Сингапура беспощадно преследует коррупцию
Власти Сингапура беспощадно преследует коррупцию
Власти Сингапура беспощадно преследует коррупцию
Власти Сингапура беспощадно преследует коррупцию

Писательница и преподаватель Оксана Лозинская несколько лет назад совершила многомесячный вояж по Юго-Восточной Азии. Сингапур, одна из самых богатых стран региона, удивил путешественницу тяжелым климатом и заоблачными ценами. Об этом она рассказала Gazeta.ua.

"Сингапур имеет одну из самых развитых экономик в мире. Там наибольшее количество миллионеров в мире. Каждая шестая семья имеет как минимум миллион на счету.

Это мультиэтническая страна. От 20 до 40 процентов людей, которые живут там, - иностранцы. Приезжают, потому что в Сингапуре есть много интересных возможностей для трудоустройства. Страну считают налоговым раем. Коррупцию власть преследует беспощадно. Свобода слова не на высоком уровне, но всех устраивает эта ситуация, потому что экономические результаты высокие.

Когда я там была, не раз спрашивала себя, хочу ли остаться в этой стране. Но для меня тамошний климат очень тяжелый. Он очень влажный и жаркий. Были дни, когда температура достигала 45-50 градусов. Везде в помещениях работают кондиционеры, там даже холодно - ниже 20 градусов. Для здоровья человека с запада это непростой опыт", - поделилась Оксана Лозинская.

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Она призналась, что тамошняя еда ей по вкусу не пришлась. А высокие цены неприятно поразили.

"Когда ехала в Азию, думала, что там будет рай гастрономический. В Сингапуре было трудно найти возможность хорошо поесть. Еда на вкус для нас странная. Кроме климата и пищи, удивляли очень высокие цены - нельзя найти отель, ночь в котором стоит меньше ста евро ".

Республика Сингапур - город-государство, расположенное на островах Юго-Восточной Азии, отделенных от Малаккского полуострова Джохорским проливом. Площадь 622 км²; столица - Сингапур. Состоит из острова Сингапур и 57 мелких островов.

Сингапур, по сравнению с другими странами региона, имеет хорошо развитую рыночную экономику без заметной коррупции, со стабильными ценами на товары и высокой заработной платой. Количество безработных составляет примерно 3%.

Автор: Валерия Радзиевская
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19
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