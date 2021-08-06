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понедельник, 09 августа 2021 09:50

В Лиссабоне каждое утро эвакуируют машины
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Лиссабон красивый и разнообразный. Есть несколько смотровых площадок, с которых открываются шикарные виды на город
Фото: предоставил Алексей Ящук
Лиссабон красивый и разнообразный. Есть несколько смотровых площадок, с которых открываются шикарные виды на город
Лиссабон красивый и разнообразный. Есть несколько смотровых площадок, с которых открываются шикарные виды на город
Лиссабон красивый и разнообразный. Есть несколько смотровых площадок, с которых открываются шикарные виды на город
Лиссабон красивый и разнообразный. Есть несколько смотровых площадок, с которых открываются шикарные виды на город

Лиссабонские автобусы чрезвычайно быстрые - летают по улицам с 4:00 до 1:00. А каждое утро в городе начинается с эвакуации неправильно запаркованных авто.

Такие воспоминания о столице Португалии привез певец и руководитель логистической компании Алексей Ящук.

"Лиссабон приятный и удобный. Все самое интересное находится в новом центре в пешей доступности и в старом историческом центре, к которому нужно немного подъехать или пройти. Общественный транспорт, как и везде в Европе, чистый и ходит часто. А еще автобусы чрезвычайно быстрые - просто летают по улицам", - сказал он.

"Ежедневно мы наблюдали под домом работу эвакуаторных бригад. Каждое утро начиналось с эвакуации неправильно запаркованных авто и вызвало у нас воспоминания о Киеве и большое сожаление, что у нас не так", - добавил Алексей.

Он отметил, что в городе его поразила дешевизна.

"Если раньше для нас был приятным воспоминанием греческий салат за 5 евро, то теперь ничего не сравнится с меню за 4,50, в которое входит картофель фри, довольно большой кусок свинины и салат, а еще огромное количество кетчупа и майонеза. За три дня мы так сдружились с местным официантом, что в последний вечер он нас угощал вином за счет заведения", - рассказал путешественник.

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"Лиссабон красивый и разнообразный. Есть несколько смотровых площадок, с которых открываются шикарные виды на город. Есть много архитектурных памятников разных времен, которые поражают своей красотой. Есть старенькие трамваи, которые иногда едут по столь узким улицам, что людям приходится прижиматься к стенам домов. Если будете в Лиссабоне, обязательно посетите городок Синтра, который находится в 40 минутах езды на поезде от столицы. В течение нескольких сотен лет замки Синтры были резиденциями португальских королей. Видно, что люди старались, хотели, чтобы все было "по-богатому". Но реально больше похоже на какой-то Диснейленд", - поделился Ящук.

29 марта 1998 года в Португалии открыли мост "Васко да Гама" через реку Тежу. Его строительство обошлось в $1 млрд.

"Васко да Гама" является самым длинным мостом в Европе. Его длина составляет 17,2 км. Его главное назначение состоит в том, чтобы уменьшить пробки на другом мосту Лиссабона и соединить автодороги.

Автор: Валерия Радзиевская
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