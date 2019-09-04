Украинцы придумали "народную почту" - покупают вещи по миру через путешественников

Мобильное приложение и сайт TravelPost появился в Украине год назад

"Наконец мечты сбываются, - думал Тарас, подъезжая в аэропорт" Борисполь". - Лечу в Тбилиси, отпуск будет замечательной: лучшие грузинские вина и хачапури ждут меня!" Планируя поездку, Тарас пересмотрел кучу приложений для путешественников, начиная с Google Maps и заканчивая TravelPost. Именно эти приложения многократно выручали его в дороге.

Мобильное приложение и сайт TravelPost появился в Украине год назад. Стартап предлагает путешественникам покупать по заказу других пользователей вещи по всему миру и зарабатывать деньги на их доставке украинским заказчикам.

"После регистрации маршрута Киев-Тбилиси в TravelPost в личные сообщения начали поступать заказы. Похоже, этот маршрут популярен среди грузин. Свободного места в ручной клади было мало, поэтому я выбрал одного заказчика, который просил привезти ему Киевский торт ", - пишет Тарас.

Учредители TravelPost говорят, что пытаются систематизировать старый тренд. Когда люди ищут путешественника в соцсетях и просят его привезти какую-то эксклюзивную вещь из-за рубежа.

"Тито оказался приятным человеком. Он написал мне, что давно не был в Украине и грустит по вкусу киевских лакомств. Поэтому хочет сделать своим родным такой необычный сюрприз. Мы договорились о сумме доставки (10 долларов), место и время встречи в аэропорту Тбилиси".

Сам сервис пока работает бесплатно. Пользователи договариваются между собой об условиях доставки и ее стоимость в личных сообщениях.

"В день вылета я забежал в магазин, чтобы купить свежий торт. И сразу поехал в аэропорт. Садясь в самолет, я немного волновался, что придется ждать Тито, ли он вообще не приедет. Но на выходе из аэропорта стоял улыбающийся грузин и держал табличку с моим именем! Тито встретил меня с бутылкой вина и деньгами за покупку и доставку лакомства. А я отдал ему торт "

По словам основателя сервиса Ярослава Львовича, за год существования TravelPost не было зафиксировано ни одного факта мошенничества среди пользователей. Безопасность поддерживается за счет системы рейтинга и отзывов.

Популярные маршруты, по которым всегда найдется путешественник, - европейские столицы в направлении Киева и наоборот. А также страны Азии.