Украинцы не смогут въехать в Европу по безвизу еще несколько месяцев

Для граждан Украины не откроют границы страны Европейского Союза для безвизовых поездок еще несколько месяцев.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.
"Я боюсь, что это будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации будет помогать", - сказала она.
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Фельдхузен отметила, что на данный момент ситуация с коронавирусом в Украине лучше, чем в Германии. Однако она нестабильна и может измениться.
"Мы смотрим не только на 2 последние недели, так как дать разрешение, а через 2 недели забрать - это тоже плохо", - добавила дипломат.
Ранее глава представительства ЮНИСЕФ Лотта Сильвандеру заявляла, что медленная вакцинация в Украине может привести к закрытию границ с ЕС.
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