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вторник, 23 марта 2021 16:09

"Темаскаль символизирует утробу матери-земли". Ведущий посетил индейскую баню в Мексике
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Антон Зайцев посетил индейскую баню в Мексике
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Антон Зайцев посетил индейскую баню в Мексике
Антон Зайцев посетил индейскую баню в Мексике
Антон Зайцев посетил индейскую баню в Мексике

В очередных съемок тревел-шоу ведущий Антон Зайцев отправился на юг Мексики. Там расположены мистические земли индейцев и проводятся различные ритуалы. Некоторые из них попробовал Зайцев. Он рассказал об индейской бане - "темаскаль".

"Когда у индейцев майя был тяжелый день, они отправлялись в темаскаль ("дом горячих камней"). Эта баня обязательно была в домах как богатых, так и бедных", - поделился ведущий шоу "Орел и Решка. Чудеса света", что показывает "Новый канал".

Индейцы перед тем, как пойти в баню, обязательно проводят ритуалы. Сначала шаман очищает посетителя от скверны: обкуривает тело горящей смолой дерева. После этого поклоняется природе и просит у матери-земли разрешения воспользоваться ее благами. Затем можно заходить в темаскаль.

"Вход в баню очень узкий и располагается строго с южной стороны: майя верили, что человек проживает жизнь с севера на юг, поэтому такая ориентация - символ возвращения назад или омоложения. Темаскаль символизирует утробу матери-земли, богини индейцев, которая по преданию дарила жизнь всему живому", - рассказал Зайцев.

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Шаман полчаса парит посетителя в темаскале, говорит молитвы и использует ароматические снадобья. После этого на выходе потомок майя бьет человека травами: так насыщается тело свежей энергией. Ритуал заканчивается тем, что шаман и посетитель руками образуют вселенную.

Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова путешествовала по дороге вулканов в Эквадоре. Она поднялась на 2-й по высоте вулкан страны - Котопахи.

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