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Сок с фейерверком и лаваш с булгуром: что стоит попробовать в Стамбуле
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Артистка и ведущая тревел-шоу Мишель Андраде поделилась местами, в которых попробовала необычные блюда.

О уличной еде в Стамбуле рассказала в одном из выпусков шоу "Орел и Решка. Земляне" на "Новом канале".

"Наверное, главный талант турок - делать из приготовления пищи шоу. Посудите сами. Кто самый эпатажный повар в мире? Турок Нусрет Гьокчен - тот самый, который посолил мясо с локтя и получил за это движение 35 миллионов фолловеров в Instagram и состояние в 40 миллионов долларов. А кто самый улыбчивый повар в мире? Правильно - турок Бурак Оздемир, прославившийся на весь мир абсурдно гигантскими блюдами. Но на улице турецких городов есть свои звезды", - отметила певица.

Певица попробовала лаваш с булгуром
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Андраде дала советы, что стоит попробовать на улицах Стамбула
Андраде купила апельсиновый сок с салютом
Андраде купила апельсиновый сок с салютом
Дондурмисты являются главными уличными шоу-менами

Когда Андраде прогуливалась кварталом Сиркеджи, то встретила сокодава Булента Аби. За $1 он нальет покупателю апельсиновый сок с салютом.

"Сам сок очень сладкий, но главное - это атмосфера, которая окружает это место. Держа фейерверк в руках, я чувствовала себя на каком-то празднике" - поделилась эмоциями звезда.

У главной почты в Стамбуле можно услышать голос шефа Али. Он кричит на всех, кто приближается к киоску, и бросает пищу, как собакам. Но к нему стоит очередь.

"Он заставил меня перейти в очередь, когда я просто проходила мимо, хотя я вообще не хотела в ней стоять. Али продает лучший в городе чи-кьофте - лаваш, в который заворачивают пасту с булгура и томатов. Стоит от 0,74 доллара (20 грн)", - отметила ведущая.

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В Турции главными уличными шоу-менами является дондурмисты - те, кто продают мороженое. Они дразнят, иногда пугают прохожих, размахивая перед ними пустыми рожками. Дондурмисты за $2 развлекают и кормят местным мороженым туристов.

Ведущий тревел-шоу Кирилл Макашов попробовал блюда, которые приготовили по рецептам 500-летней давности. Ему подали пищу, которой кормили султанов.

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