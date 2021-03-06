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вторник, 09 марта 2021 09:24

Посткоммунистический Лаос напоминает Украину - писательница
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Фото: Оксана Лозинська

Писательница и преподаватель Оксана Лозинская несколько лет назад осуществила многомесячное путешествие в Юго-Восточную Азию. Лаос произвел на нее не слишком приятное впечатление. Посткмунистическая страна до сих пор часто живет старыми привычками, а людям в стране не хватает чуткости.

"Лаос - продукт истории. Коммунизм - одно из самых больших зол. Геополитика тоже. Особенно, когда вы находитесь в центре этого, когда некоторые более амбициозные игроки хотят выразить свое мнение в стране или регионе. Эта ситуация немного напоминает мне Украину", - поделилась Оксана с Gazeta.ua.

"Я не знаю, имею ли я право судить этих людей за недостаточную доброжелательность или отзывчивость. Заметила, что они не очень заботятся о еде, которую предлагают гостям. Возможно, они не заботятся о собственной пище. Возможно, они просто не знают, что можно иначе.

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Меня не покидает мысль: они не доживут до этапа, на котором находится Таиланд. Но хорошо, в Таиланде совсем другая история, легче. И принципиальный вопрос: мы - это продукт - это история или наша история - это наш продукт ", - рассуждает путешественница.

Маленький как для Азии миллионный Лаос - одна из четырех мировых государств, где коммунизм остается официальной идеологией.

Партия заставила даже монахов учить основы марксизма-ленинизма. Без церкви коммунистическое правительство просто не мог прокормить своих граждан.

Без нефти, газа, природных ресурсов и выхода к морю Лаос до начала 21-века оставался одним из беднейших государств Азии.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
09
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