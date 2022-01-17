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понедельник, 17 января 2022 06:44

Порошенко пришел в аэропорт Варшавы и делал селфи
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Порошенко в терминале польского аэропорта улыбался.
Фото: Севгиль Мусаева, "Українська правда"

Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко, которого подозревают в государственной измене, прибыл в аэропорт Варшавы для регистрации на рейс.

Об этом утром в понедельник сообщила "Українська правда"

Порошенко улыбался и фотографировался с прохожими.

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Порошенко сопровождали народные депутаты от "Європейська солідарність" Ахтем Чийгоз и Алексей Гончаренко, адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.

На контроле возникла толкотня из-за журналистов.

Порошенко сказал, что сон у него был хороший и волноваться нечего.

17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий.

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Порошенко прилетит в аэропорт "Київ" 17 января в 9:00 утра. В тот же день запланировано заседание суда, на котором ему будут избрать меру пресечения.

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