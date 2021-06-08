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вторник, 08 июня 2021 11:03

Организовать отпуск за один день: миссия возможна!

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  Даже в условиях ковидной неопределенности быстро организовать хороший отпуск вполне реально
Даже в условиях ковидной неопределенности быстро организовать хороший отпуск вполне реально

Мировая пандемия понемногу угасает, а страны открывают границы, поэтому время планировать отпуск. Украинцы уже соскучились по зарубежному отдыху, но большинство не представляет, как подступиться к его планированию в новых реалиях. Нужен ли ПЦР-тест? А карантин? Что делать, если рейс внезапно отменят?

Даже в условиях ковидной неопределенности быстро организовать хороший отпуск вполне реально!

5 шагов к увлекательному путешествию

1. Узнайте о туристических направлениях и выберите свой вариант. Для этого достаточно посетить сайт https://bronix.ua/ — сервис по онлайн-бронированию путешествий. Это один из крупнейших украинских агрегаторов, где представлены все самые надежные туристические операторы и лучшие предложения. Особого внимания заслуживают "горячие" предложения со скидками до 40%.

2. Узнайте об актуальных требованиях для туристов из Украины - противоэпидемические меры в разных странах постоянно меняются. Выбрав тур, обратитесь в агентство для предоставления детальной консультации.

3. Договор с турагентством - внимательно прочитайте условия. Важно, чтобы клиент был защищен финансово в случае неприятных неожиданностей.

4. Забронируйте тур, который понравился больше всего! Если пользоваться сервисом онлайн-бронирования Bronix, получите всю важную информацию (цена, отель, учтены услуги). Это позволяет решить почти все организационные вопросы! Останется сдать ПЦР-тест, что является одним из главных требований стран.

5. Соберите чемоданы - переходите к приятной части подготовки! Советуем брать только необходимое, чтобы не переплачивать за багаж в самолете.

Вот так вы можете за один день подготовить путешествие для себя, романтическую поездку на двоих или насыщенный семейный отпуск. Поскольку при заказе тура перелет, бронирование жилья и страховка связаны, агентство должно будет возместить все расходы в случае форс-мажора не по вашей вине. Это защитит от финансовых потерь, лишнего беспокойства и позволит сосредоточиться на планировании культурной и развлекательной программы.

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