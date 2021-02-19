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пятница, 19 февраля 2021 16:44

"Несколько недель работал на виноградниках, ночевал в скверах на лавочках" - путешественник рассказал о путешествии по Италии

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&quot;Несколько недель работал на виноградниках, ночевал в скверах на лавочках&quot; - путешественник рассказал о путешествии по Италии
Путешественник Сергей Пилипчук кормит из бутылочки тигренка в зоопарке в Таиланде. Фото предоставлено Сергеем Пилипчуком

Востоковед и переводчик Сергей Пилипчук живет на города - в канадском Эдмонтоне и в Калиновке Винницкой области. Каждые полгода меняет работу. Перепробовал около 15 профессий, преимущественно рабочего профиля.

"Работал на фабрике по сбору мебели. За пол года бросил работу и начал путешествовать. Так делаю постоянно. Имею небольшую квартиру, которую несложно содержать. Канадцы этого не понимают, у них определенная социальная запрограммированность - занимаешься работой, интересуешься карьерным ростом, покупаешь недвижимость. Я не вязался в эту схему. Для меня персональная свобода важнее материальных благ. Жизнь воспринимаю как игру, а не обязанность. Важно заниматься тем, что приносит радость", - рассказал Пилипчук.

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Мужчина посетил более 20 стран. Одно из первых путешествий было в Италию.

"Денег было немного, поэтому несколько недель работал на виноградниках, ночевал в скверах на лавочках. Затем поездом уехал во Францию. Это была романтика, свобода. Во второй раз приехал в Италию уже из Канады. Тогда были другие ощущения", - заверил путешественник.

Полный текст рассказа о путешествиях и стиле жизни Сергея Пилипчука читайте в свежем выпуске журнала "Країна" за 18 февраля.

Сергей Пилипчук владеет английским, немецким, французским, испанским, итальянским, вьетнамским и русским языками. Когда в университете выбрал курс изучения вьетнамского языка, то в группе были только пятеро студентов.

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