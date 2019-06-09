Не менее $1 млрд: посчитали, сколько денег потратят украинцы на отпуск

Средняя стоимость тура на двоих в Египет - 26 тыс. грн, в Турцию - 37 тыс. грн. Фото:ТСН

Отпуск за границей этим летом планируют провести 1,6 млн. украинцев. В среднем платят за недельный отдых $600 с человека. В целом украинцы потратят на летний зарубежный отдых не менее $1 млрд. Это на 25-30% больше, чем в прошлом году.

Продажи путевок в Египет, Испании, Италии, Греции растут. В Турцию наоборот покупают меньше. По словам туроператоров, причина в ценах. Средняя стоимость тура на двоих в Египет - 26 тыс. грн, в Турцию - 37 тыс. грн, сообщает НВ Бизнес.

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В этом году турецкие отели перешли на расчеты с долларов на евро, поэтому в гривне отдых подорожал примерно на 20%. Зато количество туров в страны ЕС выросла на 10-15%. Туроператоры увеличили количество рейсов и маршрутов.

Самый высокий спрос на туры будет наблюдаться в июле-первой половине августа. Но даже в этот период можно будет найти "горящие туры" и сэкономить. В этом году операторы увеличили количество рейсов в Турцию, но спрос остался на уровне прошлого года. Поэтому могут появляться недорогие путевки на турецкие курорты.

Отдых на украинских морских курортах подорожал в среднем на 17-20%.