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воскресенье, 23 декабря 2018 05:25

Назвали способы сэкономить для путешествий

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Назвали способы сэкономить для путешествий
Чтобы найти деньги, стоит поработать

Чтобы сэкономить на путешествие, нужно подсчитать расходы и экономить на кофе, перекусах, продавать ненужные вещи, бросить курить и больше зарабатывать.
Можно взять блокнот и ручку и подсчитать, сколько нужно на визу, страхование, билеты и подобные вещи, чтобы ориентироваться сколько стоит откладывать.
Когда каждый день брать кофе с собой, можно значительно сэкономить. Если полностью е можете отказаться от напитков, замените чаем, советует blog.blablacar.com.ua.

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Нужно правильно питаться - а лучше готовить дома. Так дешевле и полезнее.
НЕ подъедает каждый день, это ударит не только по кошельку, а и по лишнему весу.
Сейчас есть много сайтов, где можно продать старые вещи, поэтому, чтобы меньше экономить, выбросьте мусор.
Если не важно ваше здоровье, то бросайте курить, хотя бы ради путешествий.

Самые популярные направления для заграничных путешествий украинский на новогодние праздники - Египет, Польша и Словакия.

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