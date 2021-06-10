Купил лошадь, переехал в деревню, продал бизнес: как мужчина устроил ранчо

Фото: Валерий Шмаков

46-летний Остап Лунь из Львова переехал и устроил собственное ранчо.

Держит шесть лошадей и ходит в конные походы.

Интерес к лошадям был с детства. Снова оседлал коня в 35 лет и с тех пор бросить езду верхом больше не смог. О своем выборе рассказал Gazeta.ua.

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"Всегда мечтал жить за городом и искал участок. В село Лопушная попал случайно, ошибся на повороте. В селе не было дороги, никому ничего не надо. Но я хотел землю именно здесь. Сельские депутаты выделили целую гору. И я начал копать. Местные говорили: "Остап делает дорогу на Скарбовую гору". Так ее здесь называли и я решил, что ранчо будет иметь такое же название. Хотя и сначала планировал "Бродяги", потому что везде сновали на лошадях. Хотел построить дом с конюшней, а вокруг маленькие гостевые домики".

На ранчо "Скарбовая гора" можно проводить свадьбы, кататься на лошадях, ходить в походы. Здесь работает кафе, есть комнаты для гостей в большом гостевом доме.

"Сейчас здесь работает пять человек и все получают зарплату. Плачу даже крестнику, который косит траву. Местных нет, только одна девушка на кухне из соседнего села. Все остальные приезжают, здесь живут, а на выходные уезжают домой. Ми перепробовали многих из села, особенно мужчин. Не складывается", - пояснил Лунь.

Полное интервью с Остапом Лунем читайте в журнале "Країна" от 8 июля.

Актриса 35-летняя Анна Саливанчук снялась в интересной фотосессии. На фотографиях звезда позировала верхом на черном коне. Анна надела красное длинное платье и черную шляпу. Образ дополнила изысканными серьгами и макияжем с акцентом на глазах.