Куда поехать вдвоем на майские праздники: топ-10 фантастических мест за малые деньги

Все украинцы с нетерпением ждут майские праздники, ведь в этом году будем иметь целых четыре выходных. Это прекрасная возможность поехать на отдых с семьей или компанией друзей.

Gazeta.ua узнала в украинських туроператоров, куда можно съездить на выходные с небольшим бьюджетом до 15 тыс. грн.

"10-15 тысяч гривен - это довольно малая сумма даже для отдыха в Украине, но и за такие деньги можно подобрать туры на двоих за границу. Но не забываем, что на праздники, в том числе и майские, цены на отдых растут", - рассказала владелица туристического агентства Travel Salon Валентина Гембик.

Белград (Сербия)

Автор: pixabay.com Белград может приятно удивить туристов

Небольшого бюджета достаточно, чтобы на несколько дней слетать в Белград. Устроить себе экскурсии по городу.

Главная достопримечательность Белграда - парковый комплекс Калемегдан. Включает в себя Белградская крепость, со стен которой открывается лучший вид на Дунай и Саву; военный музей под открытым небом, в котором представлены образцы оружия разных исторических периодов; маленькие старинные церкви; зоопарк и сам парк. Атмосферным будет старинный район Земун.

Анталия (Турция)

Автор: pixabay.com В Анталию можно ездить не только ради моря

"В Анталию привыкли ездить на море. Сейчас оно прохладное, но погода хорошая, где-то 25 градусов тепла. Именно то, чтобы устроить экскурсию по городу на три-четыре дня", - отметила Валентина.

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В Анталии можно прогуляться пляжами, посетить старый город с колоритным магазинами, рестрончикамы и пристань для яхт. Также город имеет много исторических интересных местностей.

Стамбул (Турция)

Автор: pixabay.com Стамбул удивит рынком, которому более 550 лет

Посетить Стамбул можно в любое время года - скучно не будет. Даже выходные, проведенные здесь, оставят незабываемые впечатления надолго, ведь город имеет много исторических мест, которые завораживают красотой и величием. Например, таковыми есть Голубая мечеть и мечеть Айя-София, 550-летний базар, который поражает своей колоритностью.

Каппадокия (Турция)

Автор: pixabay.com Каппадокия славится фестивалями воздушных шаров

Каппадокия - прекрасный регион в центральной Турции, который славится своими сказочными пейзажами, пещерными домами, скальными образованиями и, конечно, сотнями воздушных шаров, которые витают в небе во время восхода солнца. В Каппадокии также много интересных маршрутов для походов в долины, завораживающие красотой.

Кипр

Автор: pixabay.com Кипр - идеальное место для пляжного отдыха и интересных экскурсий

"Сейчас открылся Кипр. Можно найти туры на несколько дней за 15 тысяч гривен. Он только начинает приглашать туристов, поэтому цены не завышают", - сказала Гембик.

Май - хороший месяц для отдыха на острове. Погода теплая, однако не жаркая. Именно то, чтобы посетить разные достопримечательности Кипра и понежиться на пляже.

Если же хотите в выходные исследовать интересные города Украины, то и здесь найдется несколько популярных туров за небольшие деньги.

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"Весной люди чаще ездят посмотреть на природу, цветения растений. В основном это различные парки, заповедники, горы. Правда, поскольку в этом году потепление пришло позже, а многие города находятся на карантине, то география путешествий несколько изменилась", - рассказала Татьяна Кихно, менеджер по организации туров в компании KrainaUA.

Закарпатье

Автор: tamtour.com.ua Каждый украинец должен посетить долину нарциссов

В регионе сейчас начинают цвести сакуры и поля нарциссов. Если организовывать путешествие самостоятельно, то это обойдется от 7 тыс. грн на двоих за четыре дня. Дополнительно стоит заплатить за питание и экскурсии. Если путешествовать с туроператором, то цена составит 7,5 тыс. грн на двоих. В стоимость входит проезд, проживание три ночи и четыре дня, завтраки, ужины.

"Если кажется, что то же самое, то нет. Экскурсии от туроператоров обойдутся дешевле", - пояснила Кихно

Карпаты

Автор: zido.com.ua В Карпатах найдутся развлечения в любое время года

В Карпатах можно найти множество развлечений на разный кошелек - экскурсии в горы, на озера, народные ремесла, рыбалка. Цены от 250 грн с человека в сутки с двухразовым питанием в частных гостиницах и до 5 тыс. грн в сутки за номер в фешенебельных отелях.

Аскания-Нова

Автор: lyasha.livejournal.com Аскания-Нова очаровывает в период цветения полей

Сюда едут смотреть на цветение степи. Двухдневный тур обойдется в 5 тыс. грн на двоих - проезд, проживание, питание и экскурсии.

"Если же самостоятельно ехать, то можно уложиться и в 4 тысячи гривен, но это будет достаточно тяжелый отдых, потому что сложная инфраструктура экскурсий. Придется много ездить", - сказала Кихно.

Тематические туры по регионам

Автор: dyvys.info К Пасхе можно заказать тематический тур

В честь Пасхи можно посетить старинные храмы разных регионов. Или же просто устроить экскурсии по городам. Например, тур в Тернополь с проездом, проживанием, питанием и входными билетами обойдется в 7 тыс. грн на двоих за три дня. Пасхальный Львов - в 7,3 тыс. грн на двоих за три дня. За такие же деньги можно посетить Одессу и Каменец-Подольский.

Однодневные туры

Автор: pixabay.com Пикник в хорошем месте - идеальный отдых

Если не хотите все выходные провести в путешествии, то ваш вариант - это однодневные туры в памятные места, к каньонам, пикники с дегустациями. Направления можно выбирать разные. Будут стоить от 700 грн за человека.

"Многие регионов не досчитаются туристов, потому что выйдут из красной зоны только 10 мая. Но из того, что имеем, то выбор все же есть. Если рассматривать недельные предложения на отдых, то заплатить придется от 11 тысяч гривен за двоих", - говорит туроператор.

Власти Мальты будут выплачивать иностранным туристам до 200 евро (6640 грн), если они пробудут на острове не менее 3 дня. Таким образом пытаются привлечь отдыхающих и восстановить туристическую отрасль. 2019 года страну посетили примерно 2,7 млн иностранцев, но после того, как в марте 2020-го на Мальте обнаружили вирус, показатели упали более чем на 80%.

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