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четверг, 08 июля 2021 15:22

Холоднющее море и нашествие жуков - блогер разбомбил Лазурное

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Холоднющее море и нашествие жуков - блогер разбомбил Лазурное
Лазурное отличилось холодным морем. Фото: igotoworld.com

Тревел-блогер Евгений Панюта протестировал один из самых популярных курортов украинского побережья Черного моря - поселок Лазурное в Скадовском районе Херсонской области.

"Лазурное удивило огромным количеством туристов. Хотя во время съемок небо было облачным, начинался дождь. Море оказалось самым холодным из всех курортов, где были, +19°С", - говорит блогер.

Он обратил внимание, что на пляже много жуков - божьих коровок. Больше всего у шезлонгов и зонтиков. Ветер их сгоняет. Садятся на одежду, руки, ноги и больно кусают.

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"Пляж хороший, чистый. Есть места для отдыха, детские и спортивные площадки, кафе, водные развлечения. Однако зонтиков и беседок настолько много, что для туристов, которые не хотят платить за них, не осталось комфортного места".

В море есть мелкие неприятные водоросли. Через 20-30 м начинается глубина. Медуз мало.

Тревел-блогер Евгений Панюта взялся тестировать отдых на морских курортах Украины. В частности, под прицел попал остров в Каркинитском заливе Джарылгач. Он является самым большим островом Украины и Черного моря.

Чтобы попасть на Джарылгач, сначала нужно приехать в город Скадовск Херсонской области. Затем на пароме плыть на остров. Стоимость билета 200 грн.

На острове есть дикие пляжи, малолюдные. Есть с навесами, шезлонгами, туалетом и кафе. Он возле причала, поэтому людей там значительно больше. Также есть источник с чистой питьевой водой.

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Дата
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