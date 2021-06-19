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суббота, 19 июня 2021 15:25

Греция изменила условия въезда для туристов: что следует знать

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Греция изменила условия въезда для туристов: что следует знать
Туристов ждут новые правила въезда в Грецию. Фото: pexels.com

Министерство туризма Греции объявило о двух изменениях к протоколам здравоохранения для туристов, въезжающих в страну.

Греческое правительство разрешило въезд в страну путешественникам с отрицательным экспресс-тестом, а не только с ПЦР-тестом, сообщает "Европейская правда".

Также увеличили минимальный возраст, при котором дети, въезжающие в страну, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны коронавирусом. Теперь детям до 12 лет разрешили въезд без таких документов. Ранее было разрешено детям до 6 лет.

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Изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешено ехать в Грецию и из Греции.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

Ранее для въезда в Грецию действовали следующие правила. Необходимо было заполнить перед поездкой анкету на специальном сайте, а уже на въезде в страну предоставить один из документов: справка о вакцинации, сделанной хотя бы за 14 дней до въезда, ПЦР-тест не позднее 72 часов, справка о перенесенной болезни COVID, тест на антитела, который действителен от 2 до 9 месяцев со дня выдачи.

Наибольший греческий туроператор Mouzenidis Travel прекратил прием и обслуживание новых клиентов на территории Греции в период с 18 по 26 июня. Предлагают перенос туров, забронированных на указанные даты, на период с 01.09.2021 и далее или на летний сезон 2022 года по тому же ценовому каталогу.

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