Египет – всегда отличная идея!

Отправиться в Египет в любое время года

Не секрет, что Египет является одним из наиболее популярных туристических направлений для любителя морского отдыха.

Ежегодно сюда стекаются как молодежные компании, так и семьи с детьми. Кто-то ищет комфортный умиротворяющий отдых, кому-то интересна ночная жизнь, а некоторые едут сюда исключительно ради активного отдыха.

Когда ехать в Египет

Как мы уже сказали выше, при большом желании можно отправиться в Египет в любое время года. Однако туры в Египет из Киева в мае будут отличаться от поездки в феврале.

Сразу отметим, что сезонов в Египет всего два – жаркий и прохладный. Давайте познакомимся с погодой в Египте на каждый месяц:

• Март и апрель. Начало активного туристического сезона. Температура воздуха может достигать 32 градусов, начинает прогреваться море. С апреля цены на туры в Египет начинают расти в цене;

• Май. Негласно считается самым подходящим месяцем для отдыха. Отмечаются, пожалуй, самые высокие цены в году, что обусловлено к тому же и арабскими праздниками, когда в гостиничных комплексах практически не остается мест;

• Июнь. Удивительно, но уже в конце этого месяца цены на отдых начинают отчаянно падать. Это обусловлено начинающейся жарой, а также тем, что в июне начинают свою работу различные европейские курорты;

• Июль и август. Им характерна нестерпимая жара, температура может подняться до 40 градусов;

• Сентябрь. Просто идеальное время для отдыха в Египте! Постепенно приходит легкая прохлада, однако воздух и морская вода остаются очень теплыми и комфортными;

• Октябрь и ноябрь. Самые комфортные погодные условия для туристов, но и цена начинает активно подниматься;

• Декабрь. Пожалуй, единственный зимний месяц, еще подходящий для пляжного отдыха. Температура воздуха не доходит до 30 градусов, туристам, которые не любят жару, этот месяц подходит больше всего;

• Январь и февраль. Эти месяцы можно охарактеризовать так: "на любителя". Если вы ищете спокойный отдых, а не купание и загар, эти месяцы вполне подойдут.