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понедельник, 08 июля 2019 03:28

Для фото становятся в очередь: показали один из наймальвничиших водопадов Карпат
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Женецкий Гук - один из самых высоких и красивых водопадов Карпат. Его высота 15 м.
Фото: Анна-Лілія КОКОРА
Женецкий Гук - один из самых высоких и красивых водопадов Карпат. Его высота 15 м.
Расположенный между хребтов Явирника и Хомяка-Синяка, на массиве Горган, на высоте 900 м над уровнем моря. Образовался в послевоенные годы в результате наводнения.
Расположенный между хребтов Явирника и Хомяка-Синяка, на массиве Горган, на высоте 900 м над уровнем моря. Образовался в послевоенные годы в результате наводнения.
Расположенный между хребтов Явирника и Хомяка-Синяка, на массиве Горган, на высоте 900 м над уровнем моря. Образовался в послевоенные годы в результате наводнения.

Женецький Гук - один из самых высоких и красивых водопадов Карпат. Его высота 15 м.

Расположенный между хребтов Явирника и Хомяка-Синяка, на массиве Горган, на высоте 900 м над уровнем моря. Образовался в послевоенные годы в результате наводнения.

Полноводный - весной. Летом его поток не так велик. И все же наибольше туристов именно в это время года.

К водопаду ведет асфальтированная дорога от трассы Микуличин-Ворохта. Расположенный между селами Микуличин и Татаров Ивано-Франковской области.

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Перед водопадом - экологический патруль. Въезд на территорию стоит 30 грн с автомобиля. Пешеходам- бесплатный.

Неподалеку водопада розсташована недостроенная роскошная резеденция экс-президента Виктора Ющенко. Вход на территорию резиденции - пристально охраняется.

Такой же неприступный: показали фото города, построенного в память о Трое.

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