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четверг, 24 декабря 2020 13:46

"Деревянное кружево Чернигова". Иващенко и Новак восстанавливают исторические дома
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Станислав Иващенко и Анатолий Новак ездят по Черниговщине и реставрируют уникальные сооружения. Мужчины ищут деревянные дома, украшенные старинной резьбой.

Леся Никитюк рассказала в программе "Le Маршрутка", которую транслирует "Новый канал", что именно на Черниговщине есть многообразие деревянных домов.

"Здесь издревле жили настоящие мастера по обработке древесины. Дома украшены кружевом, и понятно, почему эту резьбу так назвали - она ​​сложная и ажурная", - рассказала ведущая.

Неравнодушные пытаются сохранить историю Черниговщины
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Неравнодушные пытаются сохранить историю Черниговщины
Неравнодушные пытаются сохранить историю Черниговщины
Неравнодушные пытаются сохранить историю Черниговщины
Неравнодушные пытаются сохранить историю Черниговщины

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Со временем жители домов заменяют дерево на пластик. Иващенко и Новак решили сохранить историю Черниговщины.

"Никто этим не занимается. Поэтому кто-то должен их восстанавливать. Всем домам более 100 лет. До революции в Чернигове их насчитывалось очень много. Практически вся застройка была такой. Каждый владелец пытался сделать свой дом более красивым, чем у соседа. Но потом появилась вагонка, металлопластиковые окна. Словом, дерево не пережило апгрейд современности. Мы выросли среди деревянных домов и видели, как они исчезают. Поэтому у нас родилась идея создать проект "Деревянное кружево Чернигова" и спасать эти дома", - отметили мужчины .

Ведущая Леся Никитюк попробовала на вкус упаковку, которая может спасти планету. Никитюк, путешествуя на своей "Le Маршрутке" по Украине, удивила "Новий канал" необычным изобретением. Она познакомилась с учеными: они разработали пакеты, которые можно есть. Ведущая попробовала упаковку на вкус.

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