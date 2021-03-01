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суббота, 06 марта 2021 10:35

Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу

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Автор: Оксана Лозинская
 

В Западной Европе, где люди много и продуктивно работают, позволить себе длительный отдых и перезагрузку может далеко не каждый.

Писательница и преподаватель Оксана Лозинская несколько лет назад имела опыт выгорания на работе, поэтому закрыла все свои рабочие дела в Голландии, где живет и работает, и поехала путешествовать по Юго-Восточной Азии. Как все происходило, читайте в интервью Gazeta.ua.

Почему вы выбрали для путешествия именно Азию?

Мне нужно было просто поехать и забыться. Мне хотелось тишины. Почему-то представлялась она мне в Азии. Приехав туда, я поняла, что на самом деле такая не одна. Невероятно большое количество людей из западного мира едут на Восток, в Азию, чтобы найти собственный покой, избавиться любых обязанностей или тяжестей внешнего мира и остаться наедине с собой.

Я знаю лично нескольких украинцев, которые путешествуют по миру и Азии, в частности. Они ведут интересные и информативные блоги, фейсбук-страницы и веб-сайты. И все же в Западной Европе тенденция путешествовать более массовая. Это не только связано с большими финансовыми возможностями: жизнь во многих странах Азии значительно дешевле, чем в Украине.

Автор: Оксана Лозинская
 

Как вам удалось получить отпуск на год в таком загруженном работой обществе?

Есть такое понятие - сабатикал - когда можно взять одноразовую отпуск на год.

Решаются на путешествие - самые смелые. Или те, которые другого выхода не видят вообще. А еще есть те, которые едут, спалив за собой все мосты. Среди них - я

Такая многомесячная путешествие является мечтой очень большого количества голландцев. При этом, реализуют ее самые смелые. Слабые им завидуют, сильнее - ими гордятся и поддерживают. Потому что для этого надо бросить работу, дом, родных, не зная, что тебя ждет в той далекой стране или на другом континенте. Урегулировать все дела в Нидерландах - всевозможные страхования, уплата базовых счетов и т.д. - чтобы они происходили автоматически, - на это уходит минимум несколько месяцев. По возвращении тоже нужно минимум несколько месяцев, чтобы те же дела урегулировать. Это проблематично. Необходимо приложить большие усилия и времени. Не каждому это по душе, не каждому под силу. Решаются на путешествие - самые смелые. Или те, которые другого выхода не видят вообще. А еще есть те, которые едут, спалив за собой все мосты. Среди них - я.

Автор: Оксана Лозинская
 

Как планировался маршрут?

Перед этой поездкой я никогда не была в Азии. Конечно, в интернете достаточно информации, чтобы хорошо подготовиться. Я начиталась достаточно, чтобы принять решение относительно первой страны, куда ехала точно и на месяц: это был Непал. Я хотела идти в горы, Гималаи, меня привлекали разноцветные флажки на их фоне и проникновенные глубокие глаза гималайских детей на фотографиях.

Дальше я думала о месяце в Индонезии и месяце в Таиланде. Выбирала страны, куда едет большинство туристов - они наиболее европеизированные, и для меня, начинающей в Азии, это было оптимальное решение.

Билеты заказала только на полет в Катманду, столицу Непала. Дальше планировала решать по ходу.

В Нидерландах сделала необходимые вакцинации против малярии, гепатита, и других опасных болезней, переносимых азиатскими комарами. В Нидерландах есть специальные клиники, где человека знакомят с возможными болезнями и угрозами в соответствующей стране, и вакцинируют на несколько лет вперед.

Я раздала все свое добро людям. Оставила несколько коробок с самым важным. А сколько добрый человек может нажить за несколько лет! Это осознаешь только тогда, когда переезжаешь

Что взяли в путешествие?

Я взяла с собой себя. Владела, кроме английского, еще и голландским. Это должно было помочь мне не остаться без хлеба. Я знала, что в Азии ценятся голландские преподаватели, одной из которых я была. Имела в руках голландский паспорт, который давал возможность путешествовать без помех. Конечно, я переживала, но знала, что при необходимости, работу найду.

Купила 2 рюкзаки: большой и малый; накидки на них в случае дождя; спальный мешок; полотенце быстрого высыхания; специальную обувь для похода в горы и специальные носки; сухой шампунь. Вещей в путешествие надо было брать минимум: только самое необходимое. Это давало ощущение свободы.

Автор: Оксана Лозинская
 

Еще планируя покидать Нидерланды, я раздала все свое добро друзьям или просто людям. Оставила несколько коробок с любимым или самым важным. А сколько добрый человек может нажить за несколько лет! Это осознаешь только тогда, когда по определенным причинам переезжаешь. Дома в шкафах каждая вещь имеет свое место, поэтому кажется, что не так уж и много имеешь. Но как только начинаешь это все добро паковать. Не зря говорят, что раз в несколько лет надо очищать пространство от нажитого хлама - это очищает пространство и энергетически.

Я была свободна. Мне нужен был только мой рюкзак. И он же был моей единственной ответственностью. Счастью не было предела.

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Сабатикал практикуют многие из мировых компаний (в основном ИТ-направления), чтобы обеспечить некоторым сотрудникам длиннее отдых от работы. В Украине такая практика пока не очень распространена и если случается, то скорее по инициативе сотрудника, который борется с профессиональным выгоранием.

Происходит понятие "сабатикал" от еврейского слова "шабат", что означает священный день, в который нельзя заниматься никакой работой. Только тайм-аут от работы в случае сабатикала предполагает не только один день отдыха.

Зародился он в XIX веке в Гарварде. Тогда профессора, проработавшие шесть лет в университете, имели возможность взять год оплачиваемого отпуска на написание научных работ и проведения исследований.

Сегодня мировые компании-лидеры регулярно практикуют такой тайм-аут от работы.

Сабатикал - это не просто отпуск для "полежать" на диване перед телевизором или на пляже с коктейлем. В его основе лежит идея именно творческой перезагрузки, получения нового опыта и развития, которые со временем принесут компании свои плоды.

Некоторые люди используют сабатикал, чтобы попытаться открыть собственный бизнес. За полгода отпуска можно попробовать и в случае неудачи вернуться назад. Есть и те, кто просто использует тайм-аут в работе для релакса с семьей или экстремального отдыха наедине.

Автор: Валерия Радзиевская
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