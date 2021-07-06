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вторник, 06 июля 2021 12:30

Без медуз и морских блох, но воняет фермой - блогер оценил отдых в Скадовске

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Без медуз и морских блох, но воняет фермой - блогер оценил отдых в Скадовске
Отдых в Скадовске удивил количеством туристов и разочаровал смрадом. Фото: otpuskplus.com.ua

Украинский тревел-блогер Евгений Панюта протестировал отдых в украинском курортном городе Скадовск на побережье Черного моря в Херсонской области.

Впечатления от поездки рассказал на видео, которое разместил в YouTube.

"Людей на пляжах Скадовска много каждый день. Даже недавние ливни не согнали туристов. Все портит большое количество камки в море. Здесь теплая вода и практически нет штормов, что дает идеальные условия для ее роста. Она гниет и начинает вонять. Напоминает запах из фермы со скотом. Побережье чистят. На пляжах можно увидеть горы водорослей. Постепенно их вывозят, но медленно", - говорит блогер.

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Преимуществом пляжей города является хорошо развитая инфраструктура. У моря много зонтиков, беседок, шезлонгов, туалетов, спортивных и детских площадок. Кроме того, есть кафе и палатки, где можно купить сувениры и все необходимое для пляжного отдыха.

"Скадовск хорошо подойдет для отдыха с детьми. Для них здесь много развлечений, пологий вход в море и достаточно теплая вода", - рассказал Панюта.

Также в море Скадовска нет медуз и морских блох.

Тревел-блогер Евгений Панюта взялся тестировать отдых на морских курортах Украины. В частности, под прицел попал остров в Каркинитском заливе Джарылгач. Он является самым большим островом Украины и Черного моря.

Чтобы попасть на Джарылгач, сначала нужно приехать в город Скадовск Херсонской области. Затем на пароме плыть на остров. Стоимость билета 200 грн. На острове есть дикие пляжи, малолюдные, есть с накрытиями, шезлонгами, туалетом и кафе. Он у причала, поэтому людей там гораздо больше. Также есть источник с чистой питьевой водой.

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