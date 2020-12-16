5 туристических локаций на Закарпатье от Леси Никитюк

Ведущая Леся Никитюк раскрыла места, где можно полюбоваться красотами, вдоволь поплавать и подлечиться.

Мистический регион Закарпатья так и манит туристов красотой гор и самобытной культурой. Заехала туда на своей "Le Маршрутке" ведущая "Нового каналу" Никитюк, чтобы познакомить украинцев с этим регионом.

1. Заглянуть в мифический глаз Карпат. В Закарпатской области среди вершин спряталось окутанное легендами озеро Синевир, которое называют Морским оком Карпат. Одна из историй гласит, что водоем наполнила своими слезами молодая девушка по имени Синь.

"Это самое большое горное озеро в Украине. Купаться, ловить рыбу или гонять на моторных лодках тут запрещено, ведь это заповедная зона. Люди, которые живут рядом, пьют воду, просто набирая из озера. Чтобы не загрязнять водоем, передвигаются на нем только на деревянном плоте", – рассказывает Никитюк.

2. Проникнуться мишками. Еще одна изюминка Закарпатья – "Реабилитационный центр для бурых медведей" возле села Синевирская поляна.

"Животные, которых сюда привозят, пострадали от рук людей. Они никогда не жили на воле и не смогут там выжить. Здесь им создали полудикие условия. У заповедника большая территория размером 12 га, есть целый кусок собственного леса. Звери тут гуляют, собираются в компании, дерутся за еду, а зимой, как и полагается настоящим медведям, впадают в спячку", – делится ведущая.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

3. Оказаться в Средневековье. В Украине не так много осталось архитектурных строений, которые помнят рыцарей. Но замок Сент-Миклош в пгт. Чинадиево помнит и их, и казаков. Правда, еще 20 лет назад туристы сюда даже не заглядывали, ведь в древнем строении была свалка.

"Почти все замки в Украине, а их около 3 тыс., в ужасном состоянии. В них не то что жить нельзя, рядом стоять опасно. И этот был таким же", - говорит Никитюк.

Усилиями художника Иосифа Бартоша, благотворителей и туристов замок постепенно возрождается из руин.

4. Представить себя на море. Известный курорт Солотвино ежегодно принимает толпы туристов.

"Кто-то приезжает просто отдохнуть, а кто-то – подлечиться. Например, в соляных комнатах люди лечат болезни дыхательных путей. Работает это так: в закрытую комнату через трубу подается раствор кислорода и соли. И ты сидишь, кайфуешь, покрываешься соляной коркой", - рассказывает ведущая.

5. Оказаться в горном Провансе. Весной туристы спешат на Закарпатье, чтобы успеть полюбоваться цветением крокусов и сакур, а летом поджидают, когда вблизи города Перечин зацветет лавандовая гора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вышла замуж последней" - Леся Никитюк рассказала о судьбоносных гаданиях

"Несколько лет назад лаванда не смогла бы тут расти, потому что зимы были суровыми для этого растения. Сейчас климат меняется и становится мягче, и лаванда может пережить зиму", - делится Никитюк.

Ведущая Леся Никитюк показала, как живут в румынском селе на Закарпатье. У жителей села Нижняя Апша свое представление об идеальном доме. Местные настроили настоящие царские хоромы, которые напоминают имения олигархов.