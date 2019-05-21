10 туристических мест, в которых можно отдохнуть в 2019 году

Кроме привычных Турции и Египта в мире находится большое количество интересных мест, можно найти невиданные красоты и развлечения.

Gazeta.ua составила список малоизвестных мест для туризма в 2019 году.

Чернобыль. По оценке журнала Forbs, город, ставший жертвой ядерного взрыва, является наиболее экстремальным и насыщенным для туристов-экстрималов. В городе определены туристические тропы, которые являются безопасными. Турист может увидеть схватку между остатками цивилизации и дикой природы, увидеть реактор и побывать сталкером.

Автор: Politeka Чернобыль

Словацкие Татры по праву считаются одними из самых красивых и мистических гор Европы. Здесь турист может отправиться на поиски бурых медведей в дикой природе и полюбоваться красотами водопадов.

Мадрид. После экономического кризиса город получил второе дыхание. В нем установлено много пешеходных дорог, уличных ресторанов и кафе. Большинство из них работают цилодово. Мадрид называют городом для любителей ночной жизни.

Арктическое побережья Исландии. Северная часть страны почти безлюдная через малоизвестность. Там можно найти уникальные природные водопады и ледники и попробовать все зимние виды спорта.

Автор: loveopium.ru Арктическое побережье Исландии

Герцеговина. Северная часть страны Босния и Герцеговина поражает сочетанием средневековой архитектуры и морских пейзажей. Здесь находится удивительная велосипедная дорожка вдоль железной дороги, которая объединяет все самые красивые природные пейзажи.

Матера в Италии. Малоизвестный город был построен путем выдалбливания со скалы площадей для строительства. В нем расположена система пещер интересных для скалолазания и велопрогулок.

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Остров Белиз. В прибрежных зонах вокруг острова находится уникальная по своему разнообразию система рифов, которая привлекает любителей дайвинга. Также на острове можно наблюдать за многочисленными колониями черепах разных видов.

Шетланд. Остров находится на севере Великобритании в 170 км от Шотландии. Добраться на нем можно только ночным паромом. На острове есть возможность побывать среди дикой природы, увидеть касаток и выдр, насладиться рыбой и ближе познакомиться с атмосферой викингских поселений, которой пропитан остров.

Лихтенштейн. К юбилейной годовщине 300-летия провозглашения независимости государства, здесь открыли горный путь, который тянется на 75 км и охватывает все 11 городов страны. Можно посетить замок монарха в городе Вадуц, который до сих пор является главной резиденцией правящего государством.

Истрия в Хорватии. В этом городе находится ривьера в форме сердца, множество ресторанов с местной колоритной кухней и уникальные памятники культуры.

Что может быть увлекательно интересного путешествия. При этом такое приключение может происходить как в одиночестве, так и с веселой компанией. Все зависит от желания самого туриста. Но и тот и другой вариант действительно полезен и способен преобразить личность путешественника.