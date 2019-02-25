Зидану повезло выиграть

Для того чтобы выиграть Лигу чемпионов - одного желания мало. Мы все видим на примерах "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити", даже вкладывая в эти клубы огромные деньги, им Лига чемпионов пока не покорилась. Но, думаю, что рано или поздно все равно они получат этот трофей.

Есть две возможности выиграть Лигу чемпионов. Это путь мадридского "Атлетико", когда тренер работает долгое время, когда есть стабильность состава, есть победы в менее значимых турнирах. Но пока победы в Лиге чемпионов нет. Клубы типа "Челси", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити" берут звездным составом. Пытаются приобрести лучших игроков. Команда должна готовиться определенное время для побед, а затем в нужный момент выстрелить. Вспомните, как "Бавария" шла к победе - 2013. Сначала собрали лучших игроков, потом дали время сыграться, а уже после этого были международные достижения.

Прежде всего состав является решающим в победе в Лиге чемпионов. Вспомните, как в 2012-м Роберто Ди Маттео возглавил "Челси" посреди сезона, но смог победить в Лиге чемпионов. Если бы дело здесь была в тренере, то мы имели бы возможность наблюдать за дальнейшими успехами итальянского тренера. Сейчас вряд ли многие вспомнят, кто такой Ди Маттео вообще.

Кроме того, в составе должен быть топ-игрок. "Барселона" побеждала именно благодаря наличию Лионеля Месси. Такого уровня игрока сейчас не хватает "Манчестер Сити". Зато в "Пари Сен-Жермен" перебор звезд первой величины, что тоже не идет на пользу команде.

Зидану повезло. Конкуренция с "Барселоной" в чемпионате Испании привела к тому, что "Реал" имел звездный состав. Уровень игроков команды стал большой. Зидан постоянно был в клубе и знал всех игроков. Время на привыкание тренеру не понадобилось. Знание команды изнутри позволило Зидану выиграть трижды Лигу чемпионов и вовремя уйти, поняв, что он себя исчерпал в этой команде.

Моуриньо помогала одерживать победы в Лиге чемпионов его харизма, умение достучаться до игроков, объяснить свое видение игры. Эта харизма затем переросла в конфликтность с игроками, что фактически не дало возможности португальском тренеру больше рассчитывать на победы.

Юрген Клопп не может играть в рациональный футбол. Без этого побеждать на самом высоком уровне сложно. Я думаю, что Клоппу нельзя будет работать в итальянских клубах. Для таких тренеров процесс важнее результата. Его футбол где-то предсказуемый, физически затратный. Он нравится болельщикам, но и не приносит результата. Неудивительно, что этот тренер проиграл все свои большие финалы.

Валерию Лобановскому так и не удалось выиграть Лигу чемпионов. Хотя он был близок к этому. Я думаю, что здесь не стоит винить тренера. Он и так выжимал максимум из игроков. Если сравнивать, то футбол Лобановского ближе всего к стилю "Атлетико". Проблема в том, что выиграть Лигу чемпионов, играя исключительно вторым номером, почти никому удавалось. Исключение - "Интер" - в 2010 году под руководством Жозе Моуриньо.

Конечно, без удачи не обойтись. Клубу должно повезти в отдельных матчах или моментах. Но удачу нужно заслужить работой. "Манчестер Юнайтед" в свое время забил два мяча за 3 мин. "Баварии".