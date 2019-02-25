Зидану повезло выиграть

 
Ексклюзивы
1/5
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 378
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 1260
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
1 Просмотров: 1080
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 630
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 864
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
3 Просмотров: 5778
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1719
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 423
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42582
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1359
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1143
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4032
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2790
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2214
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5184
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2019
2 Просмотров: 360
Продати піаніно
Точно пригадую, що я впирався як міг. Вісім років тому дружина вирішила, що донька — майбутній музикант. — Треба купити піаніно, ...
вторник, 26 февраля 2019 05:30

Зидану повезло выиграть

  Комментировать

Для того чтобы выиграть Лигу чемпионов - одного желания мало. Мы все видим на примерах "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити", даже вкладывая в эти клубы огромные деньги, им Лига чемпионов пока не покорилась. Но, думаю, что рано или поздно все равно они получат этот трофей.

Есть две возможности выиграть Лигу чемпионов. Это путь мадридского "Атлетико", когда тренер работает долгое время, когда есть стабильность состава, есть победы в менее значимых турнирах. Но пока победы в Лиге чемпионов нет. Клубы типа "Челси", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити" берут звездным составом. Пытаются приобрести лучших игроков. Команда должна готовиться определенное время для побед, а затем в нужный момент выстрелить. Вспомните, как "Бавария" шла к победе - 2013. Сначала собрали лучших игроков, потом дали время сыграться, а уже после этого были международные достижения.

Прежде всего состав является решающим в победе в Лиге чемпионов. Вспомните, как в 2012-м Роберто Ди Маттео возглавил "Челси" посреди сезона, но смог победить в Лиге чемпионов. Если бы дело здесь была в тренере, то мы имели бы возможность наблюдать за дальнейшими успехами итальянского тренера. Сейчас вряд ли многие вспомнят, кто такой Ди Маттео вообще.

Кроме того, в составе должен быть топ-игрок. "Барселона" побеждала именно благодаря наличию Лионеля Месси. Такого уровня игрока сейчас не хватает "Манчестер Сити". Зато в "Пари Сен-Жермен" перебор звезд первой величины, что тоже не идет на пользу команде.

Зидану повезло. Конкуренция с "Барселоной" в чемпионате Испании привела к тому, что "Реал" имел звездный состав. Уровень игроков команды стал большой. Зидан постоянно был в клубе и знал всех игроков. Время на привыкание тренеру не понадобилось. Знание команды изнутри позволило Зидану выиграть трижды Лигу чемпионов и вовремя уйти, поняв, что он себя исчерпал в этой команде.

Моуриньо помогала одерживать победы в Лиге чемпионов его харизма, умение достучаться до игроков, объяснить свое видение игры. Эта харизма затем переросла в конфликтность с игроками, что фактически не дало возможности португальском тренеру больше рассчитывать на победы.

Юрген Клопп не может играть в рациональный футбол. Без этого побеждать на самом высоком уровне сложно. Я думаю, что Клоппу нельзя будет работать в итальянских клубах. Для таких тренеров процесс важнее результата. Его футбол где-то предсказуемый, физически затратный. Он нравится болельщикам, но и не приносит результата. Неудивительно, что этот тренер проиграл все свои большие финалы.

Валерию Лобановскому так и не удалось выиграть Лигу чемпионов. Хотя он был близок к этому. Я думаю, что здесь не стоит винить тренера. Он и так выжимал максимум из игроков. Если сравнивать, то футбол Лобановского ближе всего к стилю "Атлетико". Проблема в том, что выиграть Лигу чемпионов, играя исключительно вторым номером, почти никому удавалось. Исключение - "Интер" - в 2010 году под руководством Жозе Моуриньо.

Конечно, без удачи не обойтись. Клубу должно повезти в отдельных матчах или моментах. Но удачу нужно заслужить работой. "Манчестер Юнайтед" в свое время забил два мяча за 3 мин. "Баварии".

Автор: Олег ФЕДОРЧУК, футбольный тренер
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зидану повезло выиграть». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

"Чи міг отримати по голові держаком від прапора": як у Криму пручалися окупації

Авиация Люфтваффе пришла в упадок из-за недостатка пилотов

Гюго предсказал независимое будущее Украины

Самое читаемое
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
Леся Украинка в Египте, Крыму, Италии, на Кавказе - редкие фото поэтессы облетели сеть
33
 Просмотров: 42289
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
Пользователей ошеломили самые откровенные наряды оскаровской вечеринки
35
 Просмотров: 41647
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 28836
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 4 Просмотров: 23238
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
Какими были самые красивые женщины ХХ века: фото
9
 Просмотров: 13437
Спорт
Лобановский трижды играл в полуфинале Кубка Лиги чемпионов
Лобановский трижды играл в полуфинале Кубка Лиги чемпионов Просмотров: 153
"Динамо" спас вратарь Денис Бойко
"Динамо" спас вратарь Денис Бойко Просмотров: 216
Тренер "Шахтера" не разобрался с квалификацией защитников
Тренер "Шахтера" не разобрался с квалификацией защитников Просмотров: 126
Спортсмены и выборы
Спортсмены и выборы Просмотров: 9
"Динамо" будет бороться с "Александрией"
"Динамо" будет бороться с "Александрией" Просмотров: 459
Больше всего комментируют
25
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
9
"Великолепная реклама Украины для развития секс-туризма": сеть возмутил текст песни победительницы Нацотбора Евровидения
8
MARUV не поедет на Евровидение
4
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу
3
Победительнице Нацотбора Maruv для участия в Евровидение поставили условие
Голосов: 268
Голосование Почему "Шахтёр" слабо играет в обороне?
  • 1) продали Ракицкого
  • 2) неумение тренеров решить эту проблему
  • 3) недорабатывает опорная зона
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua