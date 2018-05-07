Женскую сборную Украины по биатлону возглавил россиянин

Россиянин Андрей Прокунин, 37 лет, стал главным тренером женской сборной Украины по биатлону. До этого назначения Прокунин возглавлял сборную Южной Кореи.

- Мы поняли, что вариант с западным тренером для нас не оптимальный, - говорит президент федерации биатлона Украины 61-летний Владимир Брынзак. - Это и языковой барьер, и ментальная несовместимость, особенно с нашим женским коллективом. Поэтому мы рассматривали варианты наставника из славянских государств.

Андрей Прокунин 15 лет профессионально занимался биатлоном. Наивысшее достижение - победа на чемпионате мира среди юниоров в 1998-ом.

Нынешний тренер сборной Украины прославился хорошим бегом и плохой стрельбой. Максимальный результат - 72% точности. В 2009-ом Прокунин выступил на чемпионате России. В его пробах обнаружили допинг. Спортсмена дисквалифицировали.

Вскоре после завершения карьеры Прокунин возглавил сборную Южной Кореи. Туда позвал трех россиян - Тимофея Лапшина, мужа украинской биатлонистки Ольги Абрамовой, Екатерину Аввакумову и Анну Фролину. По итогам нынешнего Кубка мира Лапшин вошел в тридцатку лучших.

- Нам понадобится время, чтобы привыкнуть друг к другу, - говорит Прокунин. - Я прихожу без помощников, поэтому важно найти общий язык с людьми, которые уже работают со сборной Украины.

Контракт россиянина рассчитан на четыре года, до Игр-2022.

Стартовый этап подготовки сборная Украины начинает в Чернигове 23 мая.

Предыдущим тренером сборной Украины был словенец 50-летний Урош Велепец.