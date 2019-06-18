Зеленский и Блохин

Многие любители футбола искренне считают, что знаменитый Олег Блохин попал в основной состав киевского "Динамо" 17-летним. Формально это так, а на самом деле - нет. Играть за основной состав он стал лишь через 2,5 года, но этот факт ломает красивую легенду. Что же было на самом деле?

Тем, кто думает, что способности Блохина позволили ему уже 17-летним играть за сильную отечественную команду, умышленно или нет, напоминают об одновременном дебюте в составе "Динамо" еще двух 17-летних футбольных вундеркиндов. И вообще, на последний матч чемпионата в 1969 году в Тбилиси против местного "Динамо" киевляне прибыли дублирующим составом, аналогом нынешней команды 21-летних, где и были эти трое.

Вот состав, в котором "динамовцы" вышли в тот день на поле тбилисского стадиона "Локомотив": Собецкий, Куляба, Зуев, Кравчук, Сугирий, Павленко, Мукомелов, Гороза, Денеж, Павлоцкий, Блохин, Зеленский. Ни один из них не сыграл до того за основной состав ни одной минуты, все были дебютантами. А потом благодаря этой единой игре навсегда внесли свои имена в футбольные энциклопедии.

Судьбы трех молодых из того состава сложились по-разному. Олег Блохин стал лучшим футболистом Европы, Валерий Зуев - игроком "Динамо", в основном выходя на замену, а третий - Василий Зеленский вообще исчез с горизонта большого футбола, выступая за команды второй лиги из Хмельницкого, Житомира и Никополя. Поэтому Олега Блохина знали все, Валерия Зуева - "динамовские" болельщики со стажем, а Василия Зеленского - лишь его тренеры и партнеры.

Теперь молодежь уже не знает Блохина, на что тот сам недавно публично пожаловался. Зато все теперь знают Зеленского. Но не того, который сыграл за "Динамо" в 17 лет.