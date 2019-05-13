Завершилась эра команд, обладающих мячом

Английские финалы в Лиге чемпионов и Лиге Европы - результат силы их премьер-лиги и высокой конкуренции. Не стоит искать причины успеха в тренерской работе, менеджерских решениях или мощности игроков. Условия сильной лиги, конкурентоспособного чемпионата, финансового развития породили успех английских команд. Без качественного и сильного внутреннего соревнования – не стоит надеяться на результаты в Европе и развитие игроков.

Есть ряд причин, почему "Ливерпуль" прошел "Барселону". В частности, выступление каталонцев в последние сезоны. Эра команд, владеющих мячом, завершилась. Это подтвердил Кубок мира. Успех за другим подходом. От такого построения игры стоит отходить. "Барселоне" нужно менять почерк. Командный вид спорта потому и называется командным, поскольку игра не может держаться на одном игроке. Зависимость "Барселоны" от Месси огромна. Если у аргентинца не идет игра или сопернику удалось его сдержать, инициатива "Барсы" сразу исчезает.

Стоит обратить внимание и на тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде. Для команды уровня "Барселоны" важно иметь тренера, эффективного не только в моменты, когда игра идет, но и когда есть проблемы. Надо держать дисциплину на высоком уровне, иметь авторитет. В "Барселоне" так много звезд с огромным авторитетом, что любому тренеру будет трудно с ними. Я думаю, что в этой ситуации Вальверде не смог достучаться до игроков, которые уже слишком самоуверенные, титулованные и не всегда воспринимают угрозы. Возможно, в этой ситуации целесообразно менять состав на следующий сезон и не обращать внимания на имена игроков. Другой вариант - сменить тренера.

Но хочется говорить больше о "Ливерпуле" и его успехах. Стоит ли говорить о харизме Клоппа. Главный тренер всегда должен быть харизматичен, это залог успеха. Это и четкое видение развития команды. Клопп - не статист, который решает повседневные проблемы, а сам является движущей силой развития футбола. У него уже сформировался собственный почерк. "Боруссия" и "Ливерпуль" во многом похожи по игре. Сочетание яркой личности с последовательной игрой футболистов. Заслугой немца является подбор тренерской команды единомышленников.

В другой паре "Аякс" должен был проходить в финал.

Но в последний пятиминутке один из лидеров амстердамцев Тадич трижды теряет мяч в середине поля и злоупотребляет индивидуальной игрой. Это говорит о желании забивать мячи, но в таком случае трудно рассчитывать на трофеи. Последние минуты - решающие, в настоящее время концентрация команды должна быть максимальной. Но защитники "Аякса" начали ошибаться. Возможно, здесь проблема в молодости и отсутствии опыта.

Сложилось впечатление, что игроки "Аякса" больше думали о собственном будущем и своих контрактах, чем о выходе в финал. Каждый хотел себя проявить дополнительно с наилучшей стороны. Это нормальный подход засветиться, важный для развития и величины трансфера, но выиграть турниры нельзя.

Почеттино и "Тоттенхэм" - пара, которая дополняет друг друга. Тренеру следует задуматься над повышением. Со "шпорами" он и так достиг очень многого, время двигаться вперед.

Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. Повторные матчи

"Ливерпуль", Англия - "Барселона", Испания - 4:0 (первый матч - 0:3)

"Аякс", Амстердам, Нидерланды - "Тоттенхэм", Лондон, Англия - 2:3 (1:0)

Финал "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - матч состоится 1 июня (суббота) в Мадриде в Испании

Лига Европы. 1/2 финала. Повторные матчи

"Валенсия", Испания - "Арсенал", Лондон, Англия - 2:4 (1:3)

"Челси", Лондон, Англия - "Айнтрахт", Франкфурт, Германия - 1:1 (1:1). Пенальти - 4:3

Финал "Арсенал" - "Челси" - матч состоится 29 мая (среда) в Баку в Азербайджане