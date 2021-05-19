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четверг, 20 мая 2021 00:05

Защита "Динамо" оказалась лучшей в чемпионате

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Киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины по футболу. В финальном матче подопечные тренера 75-летнего Мирчи Луческу победили луганскую "Зарю" - 1:0. Столичная команда в сезоне 2020/21 завоевала все украинские трофеи.

- Никто не верил, что подобное может произойти в киевском клубе, - говорит бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко, 53 года. - А Луческу сделал. Он великий тренер.

Победа над "Зарей" справедливая?

- Да. Это финал. Здесь всякое могло произойти. На одну решающую игру никакую команду настраивать не надо. И соперник был непростой. Но киевляне имели больше моментов для взятия ворот.

В 1997 году "Динамо" возглавил Валерий Лобановский и сделал команду европейского уровня из украинских игроков, белорусов Хацкевича и Белькевича и грузина Каладзе. Луческу может это повторить?

- Надо реально смотреть на вещи. "Динамо" уже не то, что 10-20 лет тому назад. Футбольный мир изменился. Однако Луческу ввел новую систему подготовки, дал психологический толчок даже тем, кто, казалось, уже никогда не заиграет в "Динамо" - Николаю Шапаренко, Жерсону Родригесу. До сих пор мы видели худшие качества этих игроков, а Луческу показал их с лучшей стороны. Вроде простая вещь, а на самом деле очень трудоемкая.

Полностью изменил тактику игры защитников. Добавил персоналий, и защита оказалась лучшей в чемпионате. Если финансовая ситуация позволит, президент купит несколько исполнителей в линию атаки. И тогда это будет совсем другое "Динамо".

Есть ли в команде игроки, способные дорасти до уровня если не Андрея Шевченко, то хотя бы Сергея Реброва?

- Таланты у нас никогда не переводились. Игроки с серьезными задатками есть едва ли не в каждом поколении. Другое дело, что не всем хватает чемпионского характера. Даже амбиций. Андрей Шевченко еще в молодости знал, что будет играть в "Милане". И настойчиво шел к этой цели. Я не знаю, какой уровень амбиций у нынешних игроков "Динамо". Но способности у Николая Шапаренко, Виталия Миколенко и Ильи Забарного есть.

Автор: Юрий СТРИГУН
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