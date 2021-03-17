Все ради Роналду

- Тебе уже 42-й, а ведешь себя, как 10-летний, - говорю своему другу детства.

Мы знакомы с осени 1986-го, когда пошли в школу и стали одноклассниками. Обнаружили, что оба любим не только играть, но и смотреть футбольные матчи. Разумеется, в те времена любовь была общая - киевское "Динамо". Но я впоследствии увлекся итальянским "Миланом", он - испанской "Барселоной". "Динамо" отошло на второй план, впоследствии оба к нему охладели.

Только вот Виталий "предал" и "Барселону". Несмотря на то, что за эту команду болеет один из его сыновей. Причина - Лионель Месси. Обычное дело для малыша - "следовать" за своим любимым футболистом. Но когда степенный отец пятерых детей становится персофаном - мне это понять трудно.

Суть скорби для Виталия сейчас - Криштиану Роналду. Он ведет всю статистику португальца, за "Ювентус" болеет только потому, что там играет он, и допрашивает меня, каковы шансы Криро на шестой "Золотой мяч".

Прошлая неделя выдалась для Роналду противоречивой. Его "Ювентус" выбыл из Лиги чемпионов, потому что португалец отвернулся от мяча в решающий момент.

- Расстроен так, что не могу прийти в себя, - говорит Виталий.

В воскресенье Роналду забил трижды в матче чемпионата Италии и обошел Пеле. Хотя второго и третьего гола не должно было быть - португалец заслуживал удаления после выпада прямой ногой на вратаря соперника. И хотя я - "миланист", но частично рад хеттрику ведущего игрока соперника.

Потому что он привел друга в чувство.

770 мячей забил Криштиану Роналду за профессиональную карьеру. Это на три больше, чем у бразильца Пеле. Рекорд принадлежит австрийцу Бицану, который играл с 1931-го по 1957 год. У него 821 гол.