Возвращение "Ливерпуля"

В начале 1970-х детская команда моего родного города Ривне поехала на международный футбольный турнир в Ленинград. Один из игроков младшей возрастной группы привез оттуда красную футболку. Ее получил взамен после матча от участника детской команды "Ливерпуля". Внешне эта футболка ничем особенным не отличалась. Однако ее владелец, который в 1990-е стал бизнесменом, умудрился продать кому-то эту футболку за тридцать рублей, баснословные на то время для нас, школьников, деньги.

А потом были два десятилетия ливерпульского "царствования" в чемпионате Англии. За ним мы тогда следили благодаря нескольким строкам в советской прессе, а также статьям, фотоснимкам и таблицам из чешских и польских изданий, которые свободно продавали в газетных киосках Ривне.

Лишь в 1990-е просмотр игр "Ливерпуля" по телевизору стал для нас доступным. И именно тогда легендарная команда перестала побеждать в чемпионате Англии. Это длится уже 30 лет. Уверен, точно прекратится весной. Не буду останавливаться на нынешней игре "Ливерпуля" — все желающие могут ее увидеть каждую неделю. Уделю внимание тому, что все эти долгие 30 лет без титула у команды оставалось более миллионов фанатов.

Когда-то мне самому пришлось почувствовать магнетизм стадиона "Энфилд Роуд", где играет "Ливерпуль". С тех пор у меня бешенная к тому "Ливерпулю" зависть. Завидую команде. Она знает, что никогда не останется одна, как поют переполненные трибуны перед каждым матчем. Завидую тем счастливчикам, которые имеют абонементы на ту певческую трибуну. Завидую с полупустого киевского стадиона, где немногочисленные в последнее время зрители кричат "позор" моему родному "Динамо".

Уверен, "Ливерпуль" вернулся на вершину не только из-за денег инвесторов. Не только из-за таланта нынешнего тренера Юргена Клоппа, который вывел игру команды на высокий уровень. Сделал ее "машиной для получения очков", как говорили в 1970-е о нашем "Динамо". Все это, конечно, важно. Но главное — "Ливерпуль" играет для своих болельщиков, которые никогда не предадут. И поэтому не мог не вернуться на вершину. Вернуться формально, потому что на самом деле для уже упомянутых фанатов "Ливерпуль" на вершине был и будет всегда.