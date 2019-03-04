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вторник, 05 марта 2019 00:30

Волшебное слово

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На футбол в Украине не ходят. Этот очевидный и давно свершившийся факт объясняют по-разному. Те, кто должен сделать футбольное зрелище привлекательным, создали целую теорию о сплошном обнищании людей, которым "не до футбола". Поэтому футбол им должны "дарить" те, кто почему-то не беднеет, а совсем наоборот. Те, кто хотел бы присоединиться к этим "дарителям", утверждают, что стоит только "поработать с болельщиками" - развешивать афиши, делать объявления на каждом шагу, привлекать людей на стадион через соцсети - и народ начнет заполнять трибуны. Но как только эти "специалисты" достигают цели и начинают работать в футболе, как сразу же вспоминают о бедном народе, не имеющем денег, и поэтому ему "не до футбола". И так уже третий десяток лет.

Вдруг народ массово захотел пойти на футбол. Нашлись и деньги на билеты, и свободное время, и погода уже не мешает. Что случилось? Неужели народ разбогател? Или афиши висят на каждом заборе? А может, соцсети взорвались новым футбольным вирусом? Или футболисты с тренерами ходят по улицам и зовут людей на стадион?

Ничего подобного не произошло. Все как всегда. Только в далеком швейцарском городке Ньон чиновник УЕФА тихо прошептал волшебное слово "Челси". И все сразу зашевелились. Оказалось, что у нас сотни тысяч болельщиков, которым очень нужно на стадион 14 марта. После этого они исчезнут, будто и не бывало. И появятся только тогда, когда кто-то прошепчет еще одно волшебное слово. Этих слов немного - "Барселона", "Реал", "Манчестер", "Ливерпуль", "Бавария", "Ювентус".

Лет 30 назад в областных центрах Украины таким волшебным словом было слово "Динамо". Со временем обаяние приобретали слова "Днепр", "Металлист", "Шахтер". Но было это давно. Нынешние руководители украинского футбола тогда еще курить не научились. Поэтому и не догадываются они, что волшебным словом, которое сгонит на стадионы тысячи болельщиков, может быть название украинской футбольной команды. И не будет этого, пока они будут делать вид, что управляют нашим футболом. Потому что украинским футболом на самом деле управляет другой человек. Его фамилия тоже волшебное слово, однако происходит наоборот - услышав его, люди не собираются, а разбегаются. Не то что при действительно волшебном слове "Челси".

Автор: Николай НЕСЕНЮК
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