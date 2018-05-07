В "Днепре-1" играет один из самых талантливых украинских нападающих

Одессит 18-летний Владислав Супряга продлил контракт с "Днепром-1". На форварда претендовала еще после первой части сезона "Заря", но сам футболист решил, что еще не готов играть в премьер-лиге.

После элит-раунда в Румынии, где наша юниорская сборная выборола путевку на юношеский Евро, Супрягой заинтересовался один из клубов серии "А" и датский "Мидтьюлланн". В этой команде уже играет украинец Артем Довбык.

— С потенциалом у этого парня точно нет проблем, — говорит журналист Анатолий Янголь, 41 год. — И все же мы сможем об этом говорить более детально, когда у футболиста будет стабильность. Но факт: еще в прошлом году он выступал в соревнованиях детско-юношеской лиги Украины, а теперь является одним из важнейших игроков второлигового коллектива (несколько дней назад "Днепр-1" получил путевку в первую лигу. — ГПУ). Футболист проходит становление. Среди сильных сторон парня — скорость, что вместе с неплохой техникой позволяет называть его одним из лучших дриблингеров Украины (обходит защитника, сохраняя мяч у себя. — ГПУ).

Большая проблема в том, что прогрессировать молодым футболистам в первой и второй лиге трудно. Причина — большое количество силовой борьбы, защитные модели игры, состояние газонов. Молодые игроки не всегда могут противостоять опытным, более старшим игрокам. Качество поля не позволяет показать лучшие черты. В свое время один из наибольших талантов "Динамо" Роман Яремчук совсем потерялся в первой лиге.

— Считать Супрягу состоявшимся игроком нельзя, — говорит обозреватель первой и второй лиги сайта "Спорт-Арена" Артур Валерко, 33 года. — Пока что это хорошие задатки, к реализации которых нужен длинный путь.

Руководство "Днепра-1" не скрывает, что хочет вернуть команду в премьер-лигу.

— В составе "Днепра-1" в чемпионате Супряга забил шесть мячей, — продолжает Анатолий Янголь. — Это было в матчах, где его голы не стали решающими. Кроме одной игры в апреле, где Владислав забил мяч на 83-й минуте в днепровском "дерби", что позволило получить его команде три очка. Тренер Дмитрий Михайленко постепенно вводил игрока во взрослый футбол. Осенью он выходил только на замены, а несколько последних раз играет полные матчи. Вот такие голы, такие матчи и добавляют Супряге тот игровой тонус и дух, которые делают каждого футболиста сильнее. Я бы не преувеличивал его роль в нынешнем "Днепре-1". В один ряд можно поставить защитника Александра Сафонова с большим потенциалом, которому также 18 лет. Просто о защитниках так много не пишут. Супряга лишь начинает набирать обороты и пока ничего не достиг. Все выданные ему авансы такими и остаются. Главное, чтобы вокруг его имени не возникало искусственного ажиотажа. А внимание проявляли лишь после каких-то действительно локальных или глобальных достижений.