Южно-Африканская Республика получила Кубок мира по регби

В японской Йокогаме состоялся финал девятого Кубка мира по регби. В решающем поединке команда ЮАР одолела Англию 32:12.

Англичане были фаворитами матча. В полуфинале победили Новую Зеландию - лучшую команду планеты 2011 и 2015 годов. ЮАР уступила новозеландцам на групповом этапе.

Первый тайм финала прошел с преимуществом африканцев. Соревновались защиты команд, меньше нарушали правила ЮАР. Все очки заработали после пенальти.

Во второй половине встречи у африканцев вышли на замену свежие нападающие. На 66-й и 73-й минутах британцы пропустили фланговые прорывы соперников, завершившиеся 7-очковыми попытками в зачетной зоне Англии. Последнюю в игре сделал 26-летний Чеслин Колб, правый полузащитник ЮАР. Он двоюродный брат олимпийского чемпиона 2016 года и мирового рекордсмена в беге на 400 м Вайде ван Никерка.

По масштабу Кубок мира по регби уступает только футбольному аналогу и Олимпиаде. Трансляции турнира вели более 200 стран.

Южно-Африканская Республика третий раз стала чемпионом мира. Догнала по этому показателю сборную Новой Зеландии. Именно в этих странах регби является спортом номер один.

Также игра популярна на Британских островах, в Австралии, Аргентине. Самые богатые клубы мира играют во Франции. Национальная команда этой страны трижды выходила в финал Кубка мира. Французы станут хозяевами следующего турнира 2023 года. Соревнования 2019-го в Японии по предварительным расчетам принесли организаторам $4 млрд - 99 млрд грн прибыли. Местная команда создала сенсацию на домашних стадионах. На групповом этапе обыграла одного из фаворитов - Ирландию и крепкую сборную Шотландии. В четвертьфинале японцы уступили будущим чемпионам мира - ЮАР.

В финальной части Кубка мира принимали участие 20 команд. Плохой сборной турнира стала Россия - проиграла все поединки в группе. Украина в мировом рейтинге на 36 месте.