Желающих побывать на футбольном матче Украина - Португалия оказалось больше, чем мог вместить самый большой стадион нашей страны. К сожалению, причина этого не во всенародной приверженности украинцев к своей национальной сборной. И не в выдающейся игре команды Украины под руководством Андрея Шевченко, ради созерцания которой народ готов массово бежать на стадион. Причина другая: за Португалию приехал играть Роналду - тот самый португальский красавчик, которому на его родном острове Мадейра поставили памятник при жизни.

Такое уже было в Киеве чуть больше года назад. Тот самый Роналду прибыл к нам на финальный матч Кубка чемпионов в составе испанского "Реала" из Мадрида, за который тогда выступал. Многочисленные фанаты португальца чуть не ночевали тогда у отеля, где расположился "Реал", чтобы увидеть суперзвезду вблизи. Это же повторилось и сейчас.

Так, может, не пожалеть денег и пригласить этого Роналду к нам, чтобы играл, например, за "Шахтер"? Почему нет? Денег у Ахметова хватит. И тогда на каждом стадионе, где станет играть команда с Роналду, будет аншлаг, а рейтинг телевизионных трансляций матчей нашего чемпионата с его участием бить все рекорды! Ведь наш народ так любит этого Роналду, так хочет его увидеть собственными глазами!

К сожалению, такого не произойдет. Любовь наших футбольных и нефутбольных фанатов преходяща. Вспомните, как болельщики заполнили стадион, когда Андрей Шевченко вернулся в "Динамо". Один раз. А потом желающих увидеть "самого" становилось все меньше и меньше. Так случилось бы и с Роналду, или с Месси, или с любой футбольной звездой в нашем чемпионате.

Поэтому хорошо, что Роналду бывает в Киеве не чаще одного раза в год. Хотя и это уже слишком... С нас вполне хватит и представления под названием "Увидеть Роналду-2".