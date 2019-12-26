Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе

Главным спортивным событием 2019 года для читателей сайта gazeta.ua стал выход национальной команды Украины в финальную часть Евро-2020. Команда Андрея Шевченко заняла первое место в групповом турнире, где соревновались также Португалия, Сербия, Люксембург и Литва. Наши футболисты не проиграли ни одного поединка, получили 83,33% очков, пропустили четыре гола за восемь матчей

Сборная Украины среди 20-летних выиграла Кубок мира. Это достижение читатели поставили на второе место. В групповом турнире наши обошли США, Катар и Нигерию. В 1/8 финала обыграли Панаму, дальше - Колумбию и Италию. Решающий матч состоялся 15 июня. Подопечные тренера 62-летнего Александра Петракова победили Корею - 3:1.

Боксеры 32-летний Александр Усик и 31-летний Василий Ломаченко в этом году провели по одному бою. 12 октября Усик дебютировал в супертяжелом весе и победил техническим нокаутом американца Чазза Уизерспуна. Ломаченко 31 августа по очкам выиграл у британца Люка Кэмпбелла.

10 марта биатлонист из Тернополя 28-летний Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на чемпионате мира. Это первое мужское "золото" для украинцев на турнире такого масштаба.

Теннисистка 25-летняя Элина Свитолина в 2019-м дважды играла в полуфиналах турнира "Большого шлема". На Уимблдоне уступила румынке Симоне Халеп, будущей победительнице, а на чемпионате США - Серене Уильямс, хозяйке корта, которую считают лучшей теннисисткой всех времен.