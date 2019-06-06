Украина вышла в четвертьфинал Кубка мира среди 20-летних

Сборная Украины по футболу впервые сыграет в четвертьфинальном матче Кубка мира среди 20-летних. В поединке 1/8 финала подопечные тренера 61-летнего Александра Петракова победили Панаму - 4:1.

- Мне понравилась игра нашей команды, - говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 61 год. - Ребята в групповом турнире действовали скованно. А в поединке против Панамы появилась скорость, пришли комбинации. Это нетипично. Обычно, когда висит ответственность и давит результат, наши играют прямолинейно.

Нападающий Данила Сикан дважды забил панамцам. На сегодня он выглядит на поле лучше своего конкурента Владислава Супряги. Последний имеет невероятную скорость, но действует предсказуемо. Сикан - форвард с чувством гола, типичный игрок штрафной. Тренеры нашли оптимальный формат. Сначала выходит Сикан и делает результат, а затем его сменяет Супряга и рвет защиту соперника, который уже раскрывается, скоростными рывками.

Еще момент: работа наших флангов была почти идеальной. Раскованно заиграл правый защитник Конопля. Если бы еще Миколенко на противоположный фланг - была бы идеальная сборная. Появилась сыгранность у центральных защитников. Единственное слабое место этой команды - центр полузащиты. Не хватает скорости и творчества.

Почти никто из этой команды не играет в основных составах команд премьер-лиги. Почему?

- Наши тренеры не привыкли доверять молодым. Фактически, ни одна из команд не живет с продажи футболистов. Зачем "Мариуполю" ставить Сикана в основу, раскручивать его, думать о цене на этого игрока? Подобная ситуация с другими спортсменами. В украинском футболе вряд ли найдется три-четыре команды, которые живут с продажи игроков. Но процесс пошел. Кто раньше сориентируется - тот впоследствии будет иметь большую выгоду.

Четвертьфинальный матч сборная Украины сыграет 7 июня, в пятницу. Соперник - Колумбия. Начало - в 16:30 по Киеву. Телетрансляция - на "Первом Национальном".