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вторник, 11 июня 2019 00:40

Украина сыграет с Италией в полуфинале Кубка мира

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Футбольная сборная Украины вышла в полуфинал Кубка мира среди 20-летних. Турнир проходит в Польше. В четвертьфинальном матче подопечные тренера 61-летнего Александра Петракова выиграли у Колумбии - 1:0. На 11-й минуте мяч забил нападающий Даниил Сикан. Он принадлежит "Шахтеру", а играет в "Мариуполе" на правах аренды.

- В отличие от первых матчей, у нашей команды появилась игра, - говорит футбольный тренер Олег Федорчук, 58 лет. - Украина владела преимуществом, имела больше острых моментов. Сикан может сделать гол из ничего. Даниил пошел за безнадежным мячом, заставил вратаря соперника ошибиться и забил в пустые ворота. В каждом матче парень действует разнопланово: то в силовой манере, то на опережение. "Взрывной" форвард - с такими трудно защитникам. Если бы играл за "Аякс" - был бы уже капитаном команды. А в "Мариуполе" протирает скамейку запасных и не имеет никаких шансов стать основным.

Следующий соперник - Италия. Защита апеннинской команды способна "исключить" Сикана из игры?

- Даниил будет иметь чуть ли не серьезнейшую опеку за карьеру. Италия - дисциплинированная футбольная нация, которая изобрела систему игры в защите. Защитники будут бдительны с ним, будут действовать на грани фола.

На игру с Италией в полуфинале из-за травмы вряд ли получится выйти центральному защитнику Денису Попову. Александр Сафронов способен его заменить?

- Знаю Сафронова еще по соревнованиям во второй лиге, где он выступал за "Днепр-1". Универсальный игрок. Но Денис Попов - лидер на поле и вне его. К тому же второй бомбардир сборной. Это большая потеря для нашей сборной. Вряд ли любая замена будет полноценной. Аналогичная потеря - Цитаишвили, который не будет играть из-за дисквалификации. Кащук не способен играть настолько качественно.

Психологически мы будем готовы к матчу или удовлетворимся выходом в полуфинал?

- Тем, кто считает задачу выполненной, у Петракова всегда есть замена на поле. Повторюсь - у нас появилась своя игра. А это такая вещь: если поймаешь - будет с тобой до конца турнира. Наша сборная впервые вышла в полуфинал, и перспектива выиграть золотые медали сильнее мнения о достигнутой цели.

Матч Украина - Италия состоится 11 июня, вторник, и начнется в 18:30 по киевскому времени. Телетрансляцию проведет Первый национальный. Итальянцы, как и Украина, заняли первое место в группе. В 1/8 финала обыграли Польшу - 1:0, в четвертьфинале преодолели Мали - 4:2.

В другом поединке 1/2 финала Эквадор встретится с Кореей.

Автор: Юрий СТРИГУН
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