Украина разгромила Россию со счетом 5:1

Cпартакиады народов Советского Союза - эти соревнования проводились в СССР с 1956-го по 1991 годы. Летние спартакиады проходили за год до Олимпийских игр, а зимние — через два.

Футбольный турнир Спартакиады-1979 проходил с 20 июля по 5 августа. Соревнования принимали три города - Москва, Минск и Киев.

На первом этапе 16 команд разбивали на четыре группы.

Сборная Украинской ССР попала в третью и проводила свои матчи дома на стадионе "Динамо", ныне - им. Валерия Лобановского. Наша команда обыграла узбеков - 2:1, таджиков - 3:1 и россиян - 5:1. В этой встрече три гола забил Олег Блохин. Еще два - Виктор Колотов.

Заняв первое место, украинцы попали в полуфинальный этап.

Матчи проходили в Москве. Наши обыграли Литву - 2:0. Сыграли вничью с Беларусью - 0:0. В решающем поединке уступили сборной Москвы - 0:2. Один из мячей провел бывший спартаковец, ныне покойный Федор Черенков.

Украина заняла второе место в группе и получила право сыграть в матче за третье место.

Там наши снова встретились с командой РСФСР и победили на этот раз с меньшим счетом - 2:1. Оба мяча забил футболист львовских "Карпат" Степан Юрчишин.

Тренировал команду наставник киевского "Динамо" Валерий Лобановский.

В финальном поединке команда Москвы обыграла Грузию - 2:1.

Матч состоялся 5 августа на Центральном стадионе им. Владимира Ленина, нынешние "Лужники", которые 15 июля примут финальный поединок Кубка мира-2018.

Встречу Москва-Грузия посетили 95 тыс. зрителей. Судил его Мирослав Ступар из Ивано-Франковска.