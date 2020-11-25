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четверг, 26 ноября 2020 00:25

У женской и мужской сборных Украины по биатлону будет один тренер

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28 ноября стартует биатлонный сезон. Он будет видоизменен по сравнению с классическими. Из-за опасности коронавируса вводят так называемые сдвоенные этапы. Так будет в финском Контиолахте и немецком Оберхофе. Нововведение ограничит количество поездок и уменьшит вероятность заболеваний.

Большого прорыва от сборных Украины в этом году не ожидаем. Тренером обеих сборных стал Юрай Санитра - cловак, который привел Анастасию Кузьмину к титулу двукратной олимпийской чемпионки, ранее тренировавший только мужскую сборную. Но ему надо время, чтобы привыкнуть к новой роли. Тем более, что женская сборная потеряла Ольгу Абрамову и Юлию Журавок. Они ушли в декретные отпуска.

Надежда остается на проверенных людей - олимпийских чемпионок 2014 года Валентину и Викторию Семеренко, которым в январе исполнится 35 лет, 33-летнюю Елену Пидгрушную, Юлию Джиму, 30 лет. Конкуренцию им будет создавать 25-летняя Анастасия Меркушина и 24-летняя Дарья Блашко, бывшая белоруска. Если повезет, то на отдельных этапах выступит и 15-летняя Александра Меркушина - младшая сестра Анастасии. Из-за возрастных особенностей ведущих спортсменок вряд ли можно надеяться на стабильно высокие места. В лучшем случае спортсменки будут "выстреливать" на отдельных этапах и хорошо, если пик формы придется на чемпионат мира.

Задача Дарьи Блашко - вмешаться в борьбу за третью-четвертую позиции в сборной. Прошлый сезон она провалила. Возможно, это будет последний шанс "белоруски" заявить о своих амбициях.

Ситуацию осложняет решение Джимы и Пидгрушной тренироваться отдельно. С ними будет работать бывший тренер сборной Урош Велепец. Очевидно, именно на этот состав будет полагаться Санитра в подготовке к Олимпийским играм-2022.

У мужчин - все стабильно. Есть лидеры Дмитрий Пидручный и Артем Прима, за которыми - никого. Богдану Цымбалу, Виталию Трушу и Тарасу Лесюку надо готовиться к Олимпиаде-2026 и упорно работать. Надеяться на быстрый прогресс не приходится.

Возможно, руководство украинской федерации снова решится на приглашение россиян, как это было с Александром Жирным и Владимиром Семаковым. Однако время показало, что никакой пользы сборной такое приглашение не принесло. Россияне как были, так и остались спортсменами ниже среднего уровня. И хорошо, что не втянули Украину в какой-нибудь допинговый скандал.

То же можно сказать и об Ольге Абрамовой.

Настоящий картбланш Юрай Санитра будет иметь через два года, когда большинство названных спортсменов завершат карьеру.

Автор: Юрий СТРИГУН
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