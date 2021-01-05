У украинцев нет ни одной медали в биатлоне

Ни одной медали на стартовых четырех этапах Кубка мира по биатлону не выиграли украинские спортсмены. Такого неудачного старта в нашей сборной не было с 2012 года. Причина - отсутствие смены поколений. Женская команда до сих пор выступает почти тем же составом, что и на Олимпиаде-2014.

Главный тренер словак Юрай Санитра оптимизма не теряет. Видит прогресс у мужчин в беговой работе. Он не выводит команды до двух пиков формы, как это было несколько лет тому назад. Сейчас главная задача - проявить себя на чемпионате мира в словенской Поклюке в феврале.

В одной гонке лидер сборной 28-летний Дмитрий Пидручный занял 74-е место. На вопрос о причинах такого выступления сорвался:

- Этот вопрос к тренеру Санитре. Как он меня подготовил, так и бегу.

Впоследствии Дмитрий извинился и на четвертом этапе в Хохфильцене занял шестое место в спринте. Правда, в гонке преследования скатился на 21-е место, а в массовом старте - на 24-е. Если учесть, что из-за болезни и травмы пропускает сезон Сергей Семенов, то перспективы в командной эстафете выглядят туманными.

Лидирует в общем зачете у мужчин 27-летний Йоханнес Бйо. Вторым идет тоже норвежец Стурла Лагрейд, третьим - швед Себастьян Самуэльсон.

Дмитрий Пидручный - 34-й, Артем Прима - 38-й, Антон Дудченко - на 47-м месте.

У женщин стабильность демонстрирует лишь 24-летняя Дарья Блашко.

Она на 24-й строчке в общем зачете. 30-летняя Юлия Джима имеет 36-е место в общем зачете, 34-летняя Елена Пидгрушная - 43-е, а 35-летняя Валентина Семеренко - 50-е. Лидирует норвежка Ройселанд, второй идет шведка Ханна Эберг, третьей - еще одна норвежка Тирил Экгофф.

На четвертый этап впервые подъехала Анастасия Меркушина, 25 лет. Готовилась не со сборной, а с родителями. Ее цель - пик формы на февральский чемпионат мира. Нынешняя готовность - ужасная. Без единого промаха в спринте Меркушина прибежала на финиш 60-й. В гонке преследования была 54-я. Пятый этап Кубка мира стартует 8 января.