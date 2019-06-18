У Суркиса было пять причин для дальнейшего сотрудничества с Хацкевичем

Игорь Суркис решил продлить контракт с Хацкевичем еще на два сезона. Болельщикам "Динамо"надо принять этот факт и попытаться понять его логику. Имеются несколько очевидных факторов, побудивших президента "Динамо" оставаться с Хацкевичем.

Первый — команду отказываются принимать даже классические "динамовские сердца". Речь, прежде всего, об Алексее Михайличенко. Он получил предложение сменить должность спортивного директора на тренерство, но остался в теплой ванне.

Второй — Хацкевич за два сезона работы, кроме полуофициального суперкубка-2018, не завоевал ни одного титула. Но шансов на это у тренера не было. Ринат Ахметов оправился от последствий Революции достоинства, позволивших "Динамо" дважды подряд взять первое место, и вернул "Шахтеру" тотальный админресурс, который имели Суркисы в 1990-х. При таких условиях обыграть донецкий клуб на длительной дистанции нереально. Это может быть разве исключением из правил. Зато всегда можно "подколоть" Ахметова после личных матчей против "Шахтера", где "Динамо" выглядит прилично.

Третий — исключение из правил вполне может произойти в следующем сезоне. "Шахтер" принял тренер, возможности которого никто не знает. Пока он будет разбираться, что к чему, "Динамо" способно рвануть вперед в чемпионате, как в сезоне 2011/12, а там пусть попробуют догнать.

Четвертый — у киевлян благоприятная ситуация, чтобы пройти в групповой турнир Лиги чемпионов. Это в прошлом году Суркис мог больно воспринимать поражение от "Аякса", но сейчас должен понимать — эта команда "загнала" не только его детище, а даже "реалы" с "ювентусами".

Пятый — контракт на два сезона — фикция. В любой момент его можно расторгнуть без финансовых последствий. Очевидно, Суркис планирует сделать это следующим летом и пригласить Андрея Шевченко, чьи позиции, учитывая успешные июньские матчи сборной, укрепляются.