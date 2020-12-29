У "Интера" больше шансов чем у "Милана"

Девятилетнее господство "Ювентуса" в итальянской Серии "А" заканчивается. Туринцы не имеют в этом году сил и желания завоевать первое место. Они так же максимально, как и несколько лет тому назад, загружены в еврокубках. Так же широко представлены в разнообразных сборных. И вот обнаруживают, что бензин закончился и на этот раз не будет все, как прежде. Максимум "Ювентуса" 2020/21 — третье место. Да и то не факт. Думаю, в этом году туринцы будут четвертыми.

Мой фаворит на первое - "Интер". Это хорошо подобранная команда с классными исполнителями, которые находятся на пике возможностей, амбициозным тренером и отсутствием игр в еврокубках. Поэтому их серия из семи побед подряд в чемпионате — не случайность.

За вторую строчку поборются "Милан" и "Аталанта". Команда Пиоли неожиданно для многих захватила лидерство в чемпионате. Приход Ибрагимовича придал молодому коллективу уверенности. Однако "Милану" может не хватить сил, чтобы довести дело до получения титула.

"Аталанта" — лучшая в тактическом плане команда Италии, а возможно, и Европы. Приятно, что в клуб вписался Руслан Малиновский.

Вряд ли прыгнет выше головы столичная "Рома" Паулу Фонсеки. Команда не готова физически. Во втором тайме матча с "Аталантой", когда подопечные Гасперини включили настоящие скорости, "волки" растерялись, пропустили четыре раза и проиграли — 1:4.

26 матчей не проигрывает "Милан" в чемпионате Италии. В последний раз это случилось 8 марта. Команда - единственная в ведущих чемпионатах Европы, кто не проигрывал в нынешнем сезоне на внутренней арене. Лидирует в Серии "А", опережает "Интер" на одно очко. Соревнования возобновятся 3 января.