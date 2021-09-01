Тренер Франции может применить новую тактику

4 сентября сборная Украины сыграет матч отбора к Кубку мира. Соперник - Франция, сильнейшая команда планеты. Матч пройдет на "Олимпийском" стадионе в Киеве и начнется в 21:45. Телеканал "Украина" покажет встречу, текстовую трансляцию проведет Gazeta.ua.

- Сборная Франции не могла сильно измениться после провалившегося Евро (выбыли в 1/8 финала. - ГПУ), - говорит футбольный журналист 30-летний Роман Синчук. - Команда с тех пор не собиралась, игроки были заняты проблемами и не все из них, как в Мбаппе (не смог перейти из "Пари Сен-Жермен" в "Реал". - ГПУ), удалось решить. Поэтому мы увидим то же, что два месяца тому назад. А это значит неэффективное позиционное нападение, ставку на гения Погба в центре поля, плавающие роли атакующего трио Бензема - Мбаппе - Гризманн, где каждый много и не всегда удачно импровизирует.

Французы могут недооценить Украину?

- Нет. Во-первых, Франция пошатнулась против Украины дома - 1: 1. Во-вторых, после Евро команду много критиковали и сейчас ей не до пижонства.

В каком кадровом состоянии подходит команда Дешама к матчу с украинцами?

- Все замечательно, кроме травмы Нголо Канте. Вероятно, полузащитник "Челси" пропустит игру из-за воспаления мышцы, а это большой минус для опорной зоны. Также не сыграет защитник Дайо Упамекано, но он футболист ротации, поэтому это несущественно. О невызове нападающего Оливье Жиру и говорить не стоит, ведь вернулся выше классом Карим Бензема.

Какие уязвимые места французов?

- Команда может иметь проблемы против быстрых контратак.

Тактически тренер Дидье Дешам может удивить?

- Он в поисках. Поэтому вполне. Учитывая, что в заявке три номинальных фланговых защитника, вероятна схема 1-3-4-3, а не 1-4-3-3.

Дешам не потерял авторитет после неудачного Евро?

- Это тренер, который выиграл для Франции Кубок мира. А еще он близкий друг президента федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре. Поэтому его позиции остаются крепкими.