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четверг, 06 мая 2021 06:01

Тренер "Динамо" стал главным в системе клуба

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Команду впоследствии могут возглавить Гусев или Вукоевич

Киевское "Динамо" стало чемпионом Украины впервые за пять лет. Главная заслуга в возвращении чемпионского титула принадлежит наставнику команды 75-летнему Мирче Луческу. Он выиграл "золото" с теми же игроками, которые в прошлых сезонах ничего не могли противопоставить "Шахтеру". А еще - выйти в групповой турнир Лиги чемпионов.

"Динамо" давно был нужен "новый Лобановский" - тренер, который не только ограничится выполнением прямых обязанностей, но и станет главным в системе клуба. Луческу отвечает за все вопросы жизнедеятельности команды. Он главная фигура, без которой не принимают ни одного решения. Сам решает все трансферы. В "Динамо" перестали появляться второстепенные легионеры, не сильнее местных игроков. Совершенствуются бытовые условия. На базе проводят реконструкцию тренировочных полей. Личность Луческу закрывает слабую работу менеджмента, который в предыдущие годы привел команду к упадку.

Сейчас киевский клуб не может позволить себе крупные приобретения. Поэтому нужно делать ставку на молодежь. Были опасения, что Луческу не справится с этой задачей.

Но получилось наоборот - много молодых игроков достигли прогресса и стали ключевыми футболистами. Сейчас уже трудно представить защиту без Ильи Забарного, середину поля без Николая Шапаренко. Есть прогресс у Александра Сироты, Дениса Попова. В перспективе должны закрепиться в первой команде вратарь Руслан Нещерет, полузащитники Назарий и Викентий Волошины и нападающий Владислав Ванат. Идет капиталовложение игроков. Футболистов, которые стоили мало, или о них мало кто знал, теперь оценивают в серьезные деньги. Это тоже заслуга Луческу.

Румынскому тренеру и владельцам "Динамо" выгодно дальнейшее сотрудничество. Но в то же время, учитывая возраст Мирчи, должен формироваться преемник, который в нужный момент заменит Луческу и оставит общий курс команды. Кандидатуры - Олег Гусев или Огнен Вукоевич, нынешние помощники румынского специалиста.

Автор: Сергей ТИЩЕНКО
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