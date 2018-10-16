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среда, 17 октября 2018 00:05

Свободные агенты

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Мне всегда было интересно следить за футболом низших лиг. Именно он определяет наши перспективы на ближайшее время. Нынешний сезон характерен тем, что в составах команд первой и второй лиг большое количество знакомых фамилий. Эти игроки ранее выступали за команды элитного дивизиона, за юношеские сборные, их считали перспективными. А теперь как "свободные агенты" ищут, где им играть в футбол хоть за какие-то деньги. Конечно, амбициозным владельцам провинциальных "футбольных клубов" это нравится - можно даром усилиться квалифицированными игроками, почти не взяв на себя обязательств. Но хорошо ли это для нашего футбола?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует понять, кто такие эти нынешние "свободные агенты". Это безработные спортсмены, выброшенные на обочину нашего "профессионального футбола". В свое время их в юном возрасте "выдернули" из родных мест в футбольные школы нескольких ведущих украинских клубов. Там они провели свои лучшие годы, сначала играя за юношей, затем за "дубль", затем в аренде. После чего с ними не продлили контракты, отпустив в возрасте 23-25 лет на все четыре стороны.

Очевидно, что большинство этих ребят вряд ли будут прогрессировать, чтобы вернуться в большие команды. Их уровня хватит, чтобы определенное время быть полезными сначала в командах низших лиг, затем в любителях, дальше - как повезет. У них нет конкурентов. Юные футболисты, которые могли бы ими быть, разобраны в школах богатых команд, чтобы в подавляющем большинстве повторить путь своих старших коллег от "перспективных" до "свободных агентов".

Могло ли быть иначе? Могли бы юные футбольные таланты расти не в дублях и аренде, а в командах своих городов? Чтобы лучшие из них переходили из слабых команд в более сильные, аж до тех самых лидеров нашего футбола? Всегда стремлюсь увидеть таких ребят в составах команд низших лиг. И не вижу - сплошные "сбитые летчики", которых теперь называют "свободными агентами".

Автор: Микола НЕСЕНЮК
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