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пятница, 05 июля 2019 00:45

Свитолиной помогла травма россиянки

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Украинская теннисистка 24-летняя Элина Свитолина сыграет в 1/16 финала Уимблдонского турнира. В матче 1/32 финала она противостояла Маргарите Гаспарян из России. Украинка проиграла первую партию - 5:7 и была близка к тому, чтобы уступить в матче. Гаспарян играла острее и агрессивнее, показала разнообразнее арсенал ударов. Однако Свитолина мужественно отбивалась и "ловила" благоприятные для себя моменты матча. Так продолжалось до счета 5:5 во второй партии. Во время матча судорога свела ногу Гаспарян. Некоторое время она продержалась на корте, но продолжить поединок не смогла.

Следующая соперница Свитолиной - Мария Саккаре из Греции. Матч состоится 5 июля. В этот же день поединок 1/16 финала проведет еще одна украинка 19-летняя Даяна Ястремская. Соперница - Виктория Голубич, Швейцария.

Автор: Роман ШАХРАЙ
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