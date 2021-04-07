Свитолина близка к " шлему"

Сначала я смотрю на мать Свитолиной, которая сидит рядом с Элиной. Очень хочется ей подмигнуть. Едва удерживаюсь и задаю последний вопрос дочке.

- Элина, — говорю, - честное слова, я ни на что не претендую. Но это всегда вызывает интерес у читателей — ваше сердце сейчас свободно?

Она не задумывается ни на миг.

- Свободно. Мужчины меня боятся, потому что много зарабатываю.

Интервью состоялось почти пять лет тому назад. Элина Свитолина за это время "прыгнула" с 14-го места в мировом рейтинге на пятое. Нашла мужчину, который не боится ее 20-миллионного состояния и подарил обручальное кольцо стоимостью 700 тыс. евро. Отношения с французским теннисистом Гаэлем Монфисом пошли на пользу результатам Свитолиной. Они оформились в 2019-м. В том году Свитолина дважды играла в полуфиналах турниров "Большого Шлема".

Пара рассталась в конце января. Но перед недавним турниром в Майами снова воссоединилась. Вдохновенная Свитолина дошла до полуфинала, где проиграла только Эшли Барти, первой ракетке мира.

В июле должна быть свадьба. После нее рассчитываем, что Элина наконец выиграет "Шлем".