Суркис не имеет амбиций

Ни одного всплеска луча надежды, намека на светлое будущее Хацкевич не подарил. Все было серо, однообразно и прогнозируемо. "Динамо" идет на дно, пускает первые пузыри, а тот, кто призван спасать команду, с буддистским спокойствием сидит на высоком берегу и наблюдает за последними актами трагедии.

Объяснение может быть только одно. Президент "Динамо" больше не имеет амбиций. Как бегун на длинные дистанции он еще движется вперед, перебирает ногами для приличия, но понимает, что оторвавшихся на круг соперников уже не догонишь. Можно, конечно, собрать волю в кулак, сделать рывок на 100 метров и рухнуть от усталости. Но лучше не позориться окончательно и таки дотянуть до финиша.

Для амбициозного тренера у Суркиса уже нет ресурсов. На талантливого и упорного, который смог бы зажечь фанатичной верой динамовскую молодежь, у Игоря Михайловича категорически нет чутья. В символическом конкурсе за неумение выбирать наставника команды Суркис может дать фору любому.

Верит ли он после двух провальных лет в талант Хацкевича-тренера? Вряд ли. Словно умный пес, президент все понимает, но сказать не может. Суркис поплыл по течению. Надеяться на то, что будущая катастрофа команды заставит его опомниться и начать поиски настоящего тренера — бесполезно. После 0:8 от "Челси" в это уже никто не верит.

Игорь Михайлович постепенно движется к черте, за которой начнет маячить призрак продажи клуба. Сейчас в это трудно поверить, но потеря амбиций ведет именно к такому концу. И Александр Хацкевич на этом пути — действительно лучший помощник.