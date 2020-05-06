Стаховский может гордиться победой над Федерером всегда

Украинский теннисист Сергей Стаховский задумался над окончанием карьеры. Ему уже трудно искать мотивацию в 34 года. Все турниры, которые имеет, и деньги, которые зарабатывает, — не тот вызов, который может максимально мотивировать спортсмена.

Типаж игры Стаховского - энергозатратный. Он постоянно рискует, идет к сетке. Такая манера нуждается в хорошей физической подготовке. Понятно, с возрастом держать уровень фитнеса становится все труднее, хоть бы ты был профессионал. В 34 организм не всегда может выдержать, теряются определенные элементы игры. Когда у тебя пропадает резкость, ты не можешь играть в лучшую игру. Естественно, из-за собственных неудач получаешь много негатива. Поэтому возникают мысли, стоит ли продолжать?

Если говорить о том, что дано Стаховскому от природы, то он неплохо реализовался в теннисе. Старт карьеры Сергея пришелся на середину 1990-х, когда не было особой возможности развиваться профессионально в Украине. Поэтому Стаховский с 13 лет работал в Чехии. Ему удалось попасть в более высокую тренерскую культуру.

Для сборной любой уход игрока — это проблема. Потому что мало теннисистов, которые могут получать очки. Кроме того, все они возрастные. Хочется, чтобы Александр Долгополов снова вышел на корт, но ему будет непросто после операции вернуться на прежний уровень. Остается Илья Марченко. Не первый день живем в ситуации, когда возрастные игроки должны уйти, но они все играют. Новые не появляются. Мужской теннис — требовательный вид спорта, не только финансово.

Сергей Стаховский имеет в своем активе матч, которым будет гордиться всегда. Это победа над Роджером Федерером на Уимблдоне, любимом турнире легендарного швейцарца, семь лет тому назад.