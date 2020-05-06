Стаховский может гордиться победой над Федерером всегда

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1431
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1674
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 945
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1431
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1863
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1602
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3582
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Динамо&quot; побеждает благодаря молодым футболистам
"Динамо" побеждает благодаря молодым футболистам
Пятов должен оставаться основным вратарем &quot;Шахтера&quot; и сборной Украины
Пятов должен оставаться основным вратарем "Шахтера" и сборной Украины
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
Украина стартует в Лиге наций матчем против Чехии
По составу &quot;Аякс&quot; превосходит &quot;Динамо&quot;
По составу "Аякс" превосходит "Динамо"
&quot;Динамо&quot; выиграло борьбу за нападающего у &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ромы&quot;
"Динамо" выиграло борьбу за нападающего у "Манчестер Сити" и "Ромы"
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1152
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1152
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3717
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2574
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 990
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 05:10

Стаховский может гордиться победой над Федерером всегда

  Комментировать

Украинский теннисист Сергей Стаховский задумался над окончанием карьеры. Ему уже трудно искать мотивацию в 34 года. Все турниры, которые имеет, и деньги, которые зарабатывает, — не тот вызов, который может максимально мотивировать спортсмена.

Типаж игры Стаховского - энергозатратный. Он постоянно рискует, идет к сетке. Такая манера нуждается в хорошей физической подготовке. Понятно, с возрастом держать уровень фитнеса становится все труднее, хоть бы ты был профессионал. В 34 организм не всегда может выдержать, теряются определенные элементы игры. Когда у тебя пропадает резкость, ты не можешь играть в лучшую игру. Естественно, из-за собственных неудач получаешь много негатива. Поэтому возникают мысли, стоит ли продолжать?

Если говорить о том, что дано Стаховскому от природы, то он неплохо реализовался в теннисе. Старт карьеры Сергея пришелся на середину 1990-х, когда не было особой возможности развиваться профессионально в Украине. Поэтому Стаховский с 13 лет работал в Чехии. Ему удалось попасть в более высокую тренерскую культуру.

Для сборной любой уход игрока — это проблема. Потому что мало теннисистов, которые могут получать очки. Кроме того, все они возрастные. Хочется, чтобы Александр Долгополов снова вышел на корт, но ему будет непросто после операции вернуться на прежний уровень. Остается Илья Марченко. Не первый день живем в ситуации, когда возрастные игроки должны уйти, но они все играют. Новые не появляются. Мужской теннис — требовательный вид спорта, не только финансово.

Сергей Стаховский имеет в своем активе матч, которым будет гордиться всегда. Это победа над Роджером Федерером на Уимблдоне, любимом турнире легендарного швейцарца, семь лет тому назад.

Автор: Всеволод КЕВЛИЧ, теннисный эксперт
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стаховский может гордиться победой над Федерером всегда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 29637
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 24327
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 18028
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 11178
Эксперты объяснили, почему сейчас стоит скупать доллары
Эксперты объяснили, почему сейчас стоит скупать доллары Просмотров: 9684
Спорт
Ахметов выбросил деньги на ветер
Ахметов выбросил деньги на ветер Просмотров: 387
У "Шахтера" проблемы в раздевалке. Это мешает Вернидубу"
У "Шахтера" проблемы в раздевалке. Это мешает Вернидубу" Просмотров: 54
Суркис должен пригласить Скрипника, а не Реброва
Суркис должен пригласить Скрипника, а не Реброва Просмотров: 45
Демьяненко окончательно закончил с тренерской карьерой
Демьяненко окончательно закончил с тренерской карьерой Просмотров: 27
Шевченко должен остаться в сборной Украины
Шевченко должен остаться в сборной Украины Просмотров: 9
Больше всего комментируют
6
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
4
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
3
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 104
Голосование Будете ли вы болеть за Ломаченко и Усика во время их следующих боев?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua