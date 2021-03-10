Соседка стала бывшей

- Скажите своему сыну, чтобы больше так не орал. У меня даже слышно, - жалуется соседка моей матери.

Становится неудобно. У Виктории четверо детей. Двое из них - младенцы. Но как тут удержаться, когда Роджер Федерер играет против Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2020. На тот матч швейцарец вышел с травмой паха. Не тренировался перед поединком и считался откровенным аутсайдером. Хотя за два месяца до Австралии вынес Джоковича на лондонском Итоговом турнире-2019 и лишил серба шансов закончить год в статусе первой ракетки мира.

Федерер сильно начал и в Мельбурне. Был близок к тому, чтобы выиграть первую партию. Поэтому у меня, болельщика Джоковича, сдали нервы. И когда серб таки переломил ход игры, об этом невольно узнала соседка.

Это был последний матч Роджера в 2020-м - 30 января. В течение года он сделал две операции на колене. Восстановление спортсмена, которому 8 августа должно исполниться 40, затянулось. Настолько, что он пропустил нынешний чемпионат Австралии. И только на этой неделе вернулся на корт в катарской Дохе.

За это время Джокович выиграл два австралийских Шлема и побил один из давних рекордов швейцарца. Федерер думает не об этом, а о том, как поведет себя колено. Но он соперник всегда опасный, способный доставить немало хлопот Джоковичу и моей нервной системе.

Но это уже пройдет мимо соседку. Она стала бывшей - переехала. Хоть бы не из-за моей истерики.

311 недель на вершине мирового рейтинга находится Новак Джокович. Побил достижение Роджера Федерера - 310 недель. Сербский теннисист впервые стал первой ракеткой мира 4 июля 2011 года. 8 марта установил исторический рекорд.